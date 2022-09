A perversa mistura de soberbia elitista e ressentimento social que explicam o ascenso de Trump e minam as bases da convivência e respeito mútuo na sociedade americana é o alvo da crítica de Sandel desde o mesmo prólogo da obra. Estamos ante umha obra de sociologia militante, argumentada com sólida contundência teórica inabitual nestes tempos de desconcerto axiológico. Bem-vindo seja o reforço perante o avanço inexorável da vulgata neoliberal e os seus acólitos de toda índole.

O discurso comunitarista de Sandel parte da demoliçom explícita das posiçons teóricas de Hayek e Rawls como fundamento de umha sociedade justa que se disputam hoje a preeminência nas ciência sociais

O discurso comunitarista de Sandel parte da demoliçom explícita das posiçons teóricas de Hayek e Rawls como fundamento de umha sociedade justa que se disputam hoje a preeminência nas ciência sociais. Sandel desqualifica ambos por igual etiquetando as suas posiçons de liberalismo de livre mercado e de liberalismo do Estado de bem-estar coincidentes em confiarem o progresso quer seja às leis cegas do mercado competitivo quer a umha espécie de meritocracia redistributiva fundamentada na igualdade de oportunidades. O rechaço a ambas posiçons estriba, a juízo de Sandel, na preeminência outorgada por ambos às elites possuidoras em razom do seu contributo ao bem-estar colectivo. O erro do argumento reside em ambos casos em ocultar o facto de que todo contributo individual à sociedade depende inevitavelmente da sociedade em que opera, a pirámide social apousa inexoravelmente sobre a base que a sustenta. Um discurso do bem comum enfrentado aos contra discursos de exaltaçom do mérito individual.

A filosofia moral defendida por Sandel tem raiz inequivocamente comunitarista, na linha de um Charles Taylor ou dum Michel Walzer. Na procura de antecedentes intelectuais, dedica Sandel umha secçom do livro a enaltecer a figura de um pioneiro da filosofia comunitária, o militante laborista Michael Young, cuja obra, O triunfo da meritocracia (1954), denunciava com vigor o princípio meritocrático esgrimido polas elites, ufanas do seu poder e singularidade social e cegas ante o valor basilar dos seus subordinados, as maiorias sociais. Mercado frente a Comunidade, dinheiro frente a votos, categorias em pugna na ordem social, complementarias e mal-avindas.

A carreira implacável pola preeminência individual impregna a dinámica das sociedades. Podem servir como paradigma a moreia de estabelecimentos universitários de elite liderados pola Sociedade Phi Beta Kappa norte-americana, alegadamente nascida “para promover a excelência nas humanidades e nas ciências", prolongada na coorte de universidades privadas como as vinte e seis que operam em Espanha com a de Abanca como última incorporaçom. Umha série de estabelecimentos de docência superior afanada em promover a excelência curricular e a cultivar a diferença com a finalidade de aceder à nomina de consagrados nos círculos do poder: Conselhos de Administraçom do Ibex-35, corpos superiores da Administraçom do Estado, unidos na senda dos triunfadores por laços de exclusividade e reconhecimento mútuo.