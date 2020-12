Mongolia, imperio de area

En 1990 orixináronse en Ulán Bator as manifestacións que provocaron a revolución democrática do país. A praza Skhbaatar foi o escenario dunhas manifestacións aínda presentes tanto no imaxinario da poboación como no da propia cidade

Até chegar ao nome actual, que significa heroe vermello, en honor a Sukhe Bator, que logrou vencer ao exército chinés, a capital mongola mudou de nome e de localización en máis de vinte ocasións. A comezos do século xx, nesta cidade de mosteiros mesturábanse as casas de estilo chinés coas rusas, que pouco a pouco foron dominando a urbe. A instauración do socialismo e o financiamento soviético provocou un cambio importante na arquitectura, mais tamén na vida social e cultural, pois chegou o ferrocarril, abríronse novos museos, cines e teatros, e destruíronse os símbolos relixiosos, revitalizados a partir da década de 1990.

En 1990 orixináronse en Ulán Bator as manifestacións que provocaron a revolución democrática do país. A praza Skhbaatar foi o escenario dunhas manifestacións aínda presentes tanto no imaxinario da poboación como no da propia cidade. No centro da praza sitúase a estatua de Damdin Skhbaatar, no lugar exacto onde ouriñara o seu cabalo, en 1921, durante unha reunión do exército vermello. Na beira sur está a avenida da Paz, que atravesa a urbe, e na norte o edificio do parlamento mongol, cunha gran estatua de Gengis Khan na parte superior da escaleira de entrada.