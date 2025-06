Montes veciñais desde a incidentabilidade á súa titularidade privada colectiva

II. Cronoloxía normativa que afecta aos MVMC

A primeira referencia normativa aos montes veciñais (MV) pódese atopar na Real Orde de 22 de maio de 1848, que no seu art. 1 indica: "A lexislación administrativa vixente non recoñece a diferenza que se pretende establecer entre os montes do común dos pobos e os do común de veciños". Esta Real Orde equipara aos montes comunais cos veciñais.

Ten que pasar un século para o recoñecemento legal dos MV, que se desenvolveu na Lei do 8 de xuño de 1957, sobre nova Lei de Montes e no Decreto 485/1962, do 22 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento de Montes. Esta normativa vincula directamente os MV cos concellos, os cales regulan o goce dos seus aproveitamentos.

Esta vinculación recóllese tamén nos arts. 88 e 89 da Lei 147/1963, do 2 de decembro, sobre Compilación do Dereito Civil Especial de Galicia. En particular, o art.89 recolle, por unha banda, que o aproveitamento será preferentemente en común e que os veciños recibirán unha xusta participación do mesmo, doutra banda, que os MV son indivisibles, inalienables, imprescritibles e inembargables.

A primeira normativa con referencia expresa aos MVMC é a Lei 52/1968, do 27 de xullo, sobre montes veciñais en man común, e o Decreto 569/1970, do 26 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento de Montes Veciñais en man común. Establecen a indivisibilidade, a inalienabilidade, a imprescritibilidade e a inembargabilidad dos MVMC, así como a personalidade xurídica da comunidade para o cumprimento dos seus fins e unha inxerencia da Autoridade Municipal, como son os labores de inspección a iniciativa propia ou a aprobación ou rexeitamento das súas ordenanzas.

Actualmente, os MVMC están regulados no Estado pola Lei 55/1980, do 11 de novembro, de montes veciñais en man común (LMVMC) e na Comunidade Autónoma de Galicia (CAG) pola Lei 13/1989, do 10 de outubro, de montes veciñais en man común (LMVMCG), e polo Decreto 260/1992, do 4 de setembro, polo que se aproba o regulamento para a execución da Lei 13/1989, do 10 de outubro, de montes veciñais en man común (RMVMCG).

A LMVMC introduce novidades importantes, entre as que cabe sinalar:

- Fixa a natureza privada dos devanditos montes e suprime a intervención municipal.

- A titularidade dominical corresponde, sen asignación de cotas, aos veciños integrantes en cada momento do grupo comunitario de que se trate.

- As comunidades de montes veciñais en man común (CMVMC) carecen de personalidade xurídica, pero teñen plena capacidade xurídica para o cumprimento dos seus fins e a defensa dos seus dereitos.

Por último, o Estatuto de Autonomía de Galicia establece no seu artigo 27.11, de maneira inequívoca, que corresponde á CAG a competencia exclusiva en materia de réxime xurídico dos MVMC.