A lingüista que levo dentro non pode evitar acudir ao dicionario. Segundo o Oxford, a tradución da palabra inglesa pellet para o galego viría sendo “boliña”, “munición” e/ou “perdigón”. A RAG afirma que debemos chamalos “granulados”. Eu discrepo. Quedo coa segunda proposta de tradución do Oxford. O que deberíamos tratar coma boliñas contaminantes está a ser empregado en realidade coma munición electoral. E mentres, os peixes, os mariscos e as aves seguen a pensar que eses polímeros pesados son comida, porque non poden ler a prensa nin consultar no dicionario.