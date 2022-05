“Música de Cámara”, escolma de retratos disparados por Manuel Outumuro

Manuel Outumuro, o prestidixitador das mellores imaxes

Busco a beleza, iso é o que realmente me motiva. Pero para descubrila cómpre que a persoa retratada non se sinta xulgada. E esta é unha parte importante do noso traballo, porque diante dunha cámara é difícil non sentirse agredido, non percibir o outro como un inimigo que nos apunta cunha arma. Por iso se fala de disparar (Manuel Outumuro).

O gran fotógrafo Manuel Outumuro leva décadas especializado en traballar para revistas de moda e, tamén, en facer retratos de persoas que se moven nos diversos mundos culturais; o fotógrafo ten afirmado, por exemplo, que no seu arquivo ten todas as faces do cine español dos últimos 30 anos. Do cine español e mais do internacional; e das músicas moi diversas; e mais da arte. No seu coidadísimo portal web, Outumuro mostra unha galería de retratos que son envexa de profesionais e admiración de profanos. Os retratos do autor do libro Balenciaga (catálogo oficial do Museo Balenciaga) móvense entre a serena naturalidade e a tensión dramática. Outumuro deseña cos ollos, escribe coa cámara, risca pentagramas ao tempo que dispara.

Gústame observar e propor maquillaxes, porque algo teñen que ver coa pintura; e interésanme os peiteados porque son xeitos de escultura. Nestas verbas do rapaz do rural ourensán hai moita verdade. O seu gusto polas artes non quedan en propor pinturas faciais ou traballos nos cabelos, non; a pouco que se rastreen as composicións das súas imaxes logo afloran querenzas por obras renacentistas e barrocas, entre outras. Outumuro, xamán das estilísticas composicións; artista total.