Nin choveu nin houbo “efecto Mañueco”

En Galicia os niveis de nacionalismo, xa non digamos de independentismo, é menor que en Catalunya ou Euskadi; pero o sentimento de galeguidade é máis extenso e transversal que nas outras dúas comunidades

E unha vez pasadas as eleccións nada cambia pero todo cambia.

A oposición segue tal como estaba. Sen entrar no espazo electoral do PPdG. E verdade que o liderado da oposición muda, tal como ven ocorrendo cada certo tempo - BNG en 1997, PSdG no 2009, En Marea no 2016 e o BNG 2020 (agora reforzado) -. Cada vez que hai un relevo na oposición proclamase o nacemento dun proxecto e dun novo líder, desta vez si, para o futuro; pero a realidade é que soamente unha vez, nunhas condicións de emerxencia nacional, o PSdG con Pérez Touriño ao fronte foi capaz de entrar no electorado do PPdG (2005).

A oposición se dedicou a iso: a facer oposición. O PSdG sumou a súa ausencia habitual de proxecto para Galicia, a crise existencia na que esta sumida a socialdemocracia española (non é a única). Os proxectos de Sumar e de Podemos pouco máis se pode dicir que son inexistentes en Galicia (empezo a pensar que poida que tamén no resto do estado, reducíndose ao espazo que no seu día ocupou a vella Izquierda Unida).

O BNG aproveitou a tormenta perfecta. A súa líder, Ana Pontón, converteuse na última semana de campaña en portada dos medios da esquerda e da dereita. Os primeiros coa esperanza que a acumulación de voto no BNG permitira que o PPdG non acadara a maioría absoluta (saíulles mal). Os segundos para activar o medo no electorado (saíulles ben).