No 30 de Xaneiro, Día Escolar pola Paz e a Nonviolencia, aniversario do asasinato de Gandhi

En 1985 no Congreso da FISE (Federación Internacional de Sindicatos de Ensino) en Praga, aprobouse unha Resolución na que se instaba ós sindicatos membros a crear organismos que impulsaran a Educación para a Paz nos seus respectivos países e prácticas educativas. Dito e feito. Nada máis chegar a Galicia constituímos, no marco do SGEI, o que foi o Seminario Permanente de Educación para a Paz, logo Galego

Os anos '80 foron especialmente convulsos para o sindicalismo galego. As divisións internas eran múltiples e constantes, trascenderan ou non. A ruptura oficial prodúcese en 1985, cando nace a CXTG, o "sindicalismo galego sen ataduras". A súa Federación de Ensino foi o Sindicato Galego do Ensino e a Investigación (SGEI) do que fun o seu Secretario Xeral e membro tamén da Executiva Confederal durante varios años. Aquel Sindicato novidoso e anovador tivo unha moi plural e diversa composición. Nel coincidiron personalidades moi recoñecidas, desde Méndez Ferrín ate Antón Costa ou Quique Monteagudo entre tantas máis, e dende o principio fixemos bandeira de cuestións que tradicionalmente non eran de interese como as actividades culturais e formativas, as propostas mutualistas característica das vellas organizacións obreiras como foron os viaxes, campamentos para os fillos e fillas dos afiliados en Galicia e fora dela, colonias de verán, seminarios... asuntos que superaban o monolingüismo anterior, e tamén quixemos saír ó exterior, puxemos no centro as relacións internacionais, abrimos a mirada cara fora, buscamos experiencias novas. Con moitas dificultades integrámonos na FISE (Federación Internacional de Sindicatos do Ensino) polos vetos do sindicalismo estatal, e logo mesmo fomos constituíntes da Internacional da Educación (IE) en Estocolmo onde estivemos presentes.

Daquela eu xa tiña escola no Colexio Progreso de Catoira. Antes estivera en Portomouro e logo fora desprazado forzoso nas Palmas de Gran Canaria despois daquela folga heroica que nos mantivo firmes até o mes de Outubro e que conseguíu que non saíra -desde entón- máis profesorado forzoso para fora de Galicia.

E a Educación para a Paz, aínda sen denominarse así oficialmente, formaba parte xa da miña práctica docente xunto coa doutros poucos ensinantes galegos.

A lei de educación vixente era a do '70. Aínda non chegara a maldicida LOGSE, a Lei do '90, a que incluíu, por fín!, a Educación para a Paz como un eixo transversal obrigatorio do currículum, non tanxencial, que era o habitual e minoritario, senón transversal, que atravesara o currículum en todas direccións, unha conquista na que influimos notablemente, e de maneira moi especial, Suso Jares, que en paz descanse, coas súas Caixas Vermellas no gran debate previo promovido polo MEC e no que participamos moi activamente.

Eu levaba varios anos, desde antes dos '80, traballando tímidamente a Educación para a Paz e os Dereitos Humanos nas miñas clases de Ciencias Sociais en Catoira, co alumnado de 6°, 7° e 8°, a que se coñecía como a Segunda Etapa da EXB. O facía baseándome nos poucos materiais didácticos existentes, desde logo prácticamente ningún en galego, pero sí de autores que seguía como Freinet ou Paulo Freire, ou nos temas de paz a Mayor Zaragoza, Johan Galtung, Lederach, Cora Weiss ou Betty Reardon.