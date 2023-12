Nomear o capital, parte II: Ars Numerica

Foucault estudou tres eixos, a saber, a vida, a linguaxe e o traballo. De Rota entende que o capitalismo muda a vida por unha bíos técnica, o traballo por capital humano e a linguaxe sociocultural e histórica pola linguaxe de programación. Escribir e ler pasan a ser sentidos informacionais, o que me lembra os discentes falando de aceptar a ensinanza dun pouco de gramática, para saber escribir algo, pero non de literatura, iso sobra. Eu faleilles da reivindicación do inútil… por ocultar o sentimento provocado ao observar o desexo (tan antigo) de converterse en máquinas ou só inputs e outputs nelas.

En Ars Numerica. Unha antropoloxía do capital, de Antón Fernández de Rota e publicado por Axóuxere, o que se postula é que o capitalismo nace circa 1800. O de antes sería só mercantilismo. Co capitalismo daríase, non a fin da historia, a fin do ánthropos

O libro, que se presenta como non esencialmente filosófico, revisa certos fitos que estruturan a curta historia do sistema capitalista no que segue a resoar, a pesar da morte de Deus que o inauguraría, unha ontoteoloxía que muda os anxos guerreiros da tradición relixiosa por mecanismos computacionais. Porén, será o cristianismo o que asente un nihilismo negativo, un rexeitamento da carne que sosterá o elo da aparente desmaterialización do ciberespazo. Algúns propúñano como espazo utópico do que emerxería algo “impreciso” e diferente do capitalismo, mais, “perdida a batalla contra as potencias económicas, políticas e militares”, di Antón, queda sendo a fonte da distopía. Se nos fixamos, a distopía quedou, mesmo, como único obxecto da representación. Entón, solicitouse o regreso da utopía, pero o único que veu foi a normalización e a glorificación deste estado de cousas. Sinálase, de feito, o anuncio televisivo de Apple Macintosh no que, con ironía, advertían que and you will see why 1984 is not like 1984…