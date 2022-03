Non ao Proxecto de Lei para o impulso dos Plans de Pensións de Emprego

Como membros de Modepen facemos un chamamento á cidadanía partidaria de manter e mellorar o sistema público de pensións e os dereitos acadados polos/as traballadores/as, para que non acepten a implantación do sistema de pensións da emprego. Pola contra debemos reforzar o sistema público de pensións, incrementando os seus ingresos e mellorando todas as pensións e, especialmente, as pensións mínimas, as non contributivas e as de viuvez.

Estamos en contra de calquera intento de favorecer as pensións privadas con cartos públicos que implican sempre un aumento da desigualdade e a transferencia de diñeiro das persoas con menos ingresos a aquelas con maiores ingresos.

Chamamos a todos/as os traballadores/as e afiliados/as sindicais a defender, tamén na rúa, xunto a Modepen e ás Plataformas e movementos de pensionistas dos diferentes pobos e comunidades do estado, o Sistema Público de Pensións como un dos piares máis básicos do Estado de Benestar.

Non á conversión do dereito ás pensións dignas (Art. 50 da Constitución Española) nun negocio privado e Si á potenciación e mellora do sistema público de pensións!

Retirada do Proxecto de Lei para o impulso dos Plans de Pensións de Emprego!

Goberne quen goberne as pensións públicas deféndense!