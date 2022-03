Os ollos e os oídos dos voluntarios da organización solidaria DEFENSA EMIGRANTE fixeron un bo traballo nunha serie de gravacións no “Bar Facal” da capital uruguaia. O que queira coñecer a historia deste céntrico establecemento comercial montevideano recoméndolle a lectura do publicado por Armando Olveira Ramos. Aínda que as gravacións non poden ser presentadas en sede xudicial é evidente que son unha valiosa fonte informativa sobre da escura maquinación que levou ao peche da Casa de Galicia de Montevideo. Quero facer constar que foi enviada copia das gravacións a ASEMBLEA CELESTIAL DA EMIGRACIÓN GALEGA que é o organismo encargado da supervisión ética y moral dos herdeiros da emigración galega. A reunión no boliche ten lugar entre dúas persoas que están perfectamente identificadas pero mis amigos de DEFENSA EMIGRANTE queren evitar filtracións e por iso indican a conveniencia de darlles a cada interlocutor un nome con tres letras maiúsculas que non leve vogal ningunha. Comenteilles que nesta cidade coñecémonos todos e que sendo así é moi difícil poder gardar un segredo.

- MSP: Estás a dicir que non faga nada? Non entendo, a verdade, estou disposto a darte a máxima axuda posible para sacar do pozo a mutualista. Veña, pónmo doado, así pódollo envolver nun lindo papeliño de cores para o gran vaidoso que temos de presidente.

- CDG: Atende, voute explicar a situación. Non quero manter a mutualista con vida más aló de decembro deste ano. En xaneiro do 2022 debe estar cerrada e cos socios en proceso de redistribución. Estes meses de pandemia son unha verdadeira bendición. É certo aquel vello refrán de que non hai mal que por ben non veña. A min o virus abriume as portas para ser o actor principal na maior operación de cese de actividades feito por unha soa persoa na historia de emigración galega. Graciñas, moitas grazas COVID.

- MSP: A verdade é que non te cría eu tan espelido a pesar de fixeches cartos coma empresario. Dixéronme que non comezache de “cero” senón que mais ben axudou moito a base que te deixaron os “gaita”. Ollo, non estou a quitar merecementos porque houbo xente que afundiu a herdanza familiar pero é de agradecer que no colchón atopes uns fermosos 100.000 dólares. Teño que parabenizarte pois cando a moitos lles da por , saes ti a voar ao ver a cancha baleira. Todos a pensar no teu gran sufrimento por mor das débedas e resulta que é todo o contrario. Ti es un campión, recoñézoo. Fas desaparecer un patrimonio duns 30 millóns de euros, máis ou menso, nun abrir e pechar de ollos.