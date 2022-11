O BNG, "a Rueda"

O importante é constatar que, tal e como ven acontecendo nos últimos tempos con reiteración, (a) La Voz de Galicia actuou como voceiro da táctica “aldraxista” deseñada polo Partido Popular de Galicia para combater electoralmente contra o goberno de coalición PSOE-Unidas Podemos e (b) o BNG, lonxe de reaxir dialecticamente, asume como propio este marco político da “aldraxe” de Madrid. Esta constatación ben merece unha reflexión de fondo.

Convén lembrar que este marco político non é unha creación do BNG. Ao contrario, surxiu durante a transición, a finais do 1979, cando o BNG ainda non existía. Foi un marco de mobilización política creado polas elites posfranquistas galegas contra o intento de reconducir a nosa autonomía lonxe do primeiro nível de autogoberno, o de Cataluña e Euskadi. Relatouno moi ben Marcos Pérez Pena hai xa dez anos.