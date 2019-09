O cambio climático, un reto a todos os niveis

É o momento de que todos os gobernos do planeta pasen das palabras á acción para, coordinadamente, tomar as medidas en materia enerxética, tanto no que atinxe á elección do recursos como á utilización destes nas áreas estratéxicas de transporte e produción industrial. E teñen de facelo sen excepcións, como dimana dos cumios para a defensa medioambiental, e sen subterfuxios, eliminando terminantemente ese recurso dos Estados que se din máis avanzados e conservacionistas que consiste en mercar cotas de contaminación a economías de países en vías de desenvolvemento. Estamos moi preto do punto sen retorno. Perigosamente preto de cernar o futuro das novas xeracións e como tal non podemos permitir que os intereses das multinacionais do petróleo condicionen a axenda das superpotencias.

É o momento no que os gobernos deben dar resposta ao empoderamento da sociedade civil, que di “basta xa!” á queima masiva de combustibles fósiles, ás extraccións de cru en áreas cuxo deterioro acelera o cambio climático. Que di “basta xa!” Ao incendio sumario de grandes masas forestais, verdadeiros pulmóns estratéxicos para a supervivencia da vida no planeta, para privilexiar os intereses de multinacionais na produción de soia. É no seo das institucións internacionais onde esas grandes potencias deben dar resposta á realidade de que o planeta, a súa atmosfera, as reservas de auga doce... son bens que nunca poderán ter a categoría de privativos, son imprescindibles para a supervivencia e son todos!!!

Os cidadáns, desde a nosa dimensión, a través dos nosos xestos cotiáns, temos moito que facer para, desde xa, marcar un punto de inflexión na defensa do noso fogar compartido que é a Terra: non só no noso xeito de desprazarnos, senón tamén dentro da casa e da oficina. Mercar electrodomésticos eficientes, apagar e desenchufar os aparellos electrónicos, empregar luces de baixo consumo, aforrar auga coa ducha e coa lavadora ou colocar o termóstato na temperatura xusta son algunhas delas. As melloras tecnolóxicas introducidas nos últimos tempos poden contribuír a mitigar o cambio climático, acelerado pola acción humana, pero todo vai depender de como as poñamos en práctica.