O cambio é xa probábel

Pertencería, xa que logo, ao térreo da lóxica política que nesta semana medre substancialmente a participación, nomeadamente nos sectores urbanos refractarios ao PP, mais de tradición abstencionista nas eleccións nacionais galegas

O BNG, ademais, soubo integrar todo o galeguismo político (Anxo Quintana fai campaña na circunscrición ourensá, Xosé Manuel Beiras e Martiño Noriega partillan na campaña em Compostela, Alexandra Fernández e Iago Tabarés reintegráronse no 2019 e Mariñas xa pediu o voto para Pontón no 2020). Mais arestora Pontón é susceptíbel xa de sobardar as lindes do galeguismo e integra, no seu conxunto, a Galicia do cambio, a Galicia activa, plural e dinâmica. Ese máis de 60%, segundo varias enquisas, que prefire remuda na Xunta malia que até hai poucos días non acreditaba na súa maioría nela. Probábelmente tamén entre eles varios milleiros que votaron noutras ocasións ao PP:

