Bem pensado, a ideia de aferrar-se umha data predeterminada esperando a quadrar em domingo revela umha afeiçom numerológica fora do comum. Sam Joám, sem ir mais longe, decidiu aproveitar sem mais o dia do solstício de verao com independência do dia de semana em que quadrar, o mesmo que Nossa Senhora que se conformou com apropriar-se discretamente da nomeada festa da Nemoralia que honrava a Artemisa ou Diana com a vantagem adicional de incorporar de passo a deidade Selene, a Lua, que acabou como piedoso troféu aos seus pés. Pio XII consagrou finalmente a data do 15 de Agosto em 1950 à Assumçom da Virgem com numerosos avatares no orbe católico como o mui excêntrica Virgem da Junqueira padroeira da vila de Cê em terras fisterrãs.

Em aberto contraste, o Jacobo e o Toríbio optárom pola soluçom mais difícil, teimando em vindicar a sua data em espera de quadrar em domingo. A extravagante eleiçom conduziu a um artificioso algoritmo dependente do transcurso de anos bissextos que a rua de Carricoba conseguiu replicar.

Pola nossa parte, nom podemos por menos de agradecer ao santo adail padroeiro das Espanhas a sua incomovível resistência a deixar-se engolir por calendários herdados da idolatria indignos da sua condiçom de amigo do Senhor.

É verdade que essa teimuda fidelidade ao dia consagrado e ao Senhor provoca umha dança do calendário um bocado disparatada, mas, os princípios som os princípios e graças a eles as Anos Santos flutuam magicamente sobre o balbordo dos anos carentes de significado reduzidos a humildes degraus numha perdida ruela elevada em consequência à selecta categoria de Locus Sancti Iacobi para geral admiraçom.

