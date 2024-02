O conciliábulo decifrado

O assunto mais destacado e mediático do citado documento foi a proposta de lançamento de um fundo de nivelaçom integramente financiado polo Estado por importe duns 3.000 milhons de euros a repartir entre Múrcia, Valência, Andaluzia e Castela—A Mancha como comunidades manifestamente infra financiadas

Em óptica exaustiva e integradora opera desde sempre Angel de la Fuente ao frente da fundaçom Fedea. O recente lançamento da série apuntes por parte da Fedea oferece no seu documento inicial —Financiamento autonómico e local, Angel de la Fuente, Janeiro 2024— um breve resumo dos imperativos e dilemas aos que se enfrentam os mandatários dos três níveis de governança: a central, a autonómica e a local, sem deixar de aludir ao espinhoso tema da necessidade de revisom do financiamento das fazendas forais. A este documento e à copiosa documentaçom incluída dirigimos ao leitor interessado. O assunto mais destacado e mediático do citado documento foi a proposta de lançamento de um fundo de nivelaçom integramente financiado polo Estado por importe duns 3.000 milhons de euros a repartir entre Múrcia, Valência, Andaluzia e Castela—A Mancha como comunidades manifestamente infra financiadas. Era disto do que cochichavam na Fitur os presidentes agraciados pola inesperada lotaria anunciada em Janeiro pola fundaçom Fedea. Os quatro presidentes luziam felizes e nom estavam dispostos a ocultá-lo; e quem nom?

Um resumo compreensivo e completo da proposta foi oferecido polo jornal económico Cinco Dias em crónica de Pablo Sampere com excelente infografia de Belén Trincado. O quadro resumo dispensa de leituras complementarias, contém todas as variáveis do abstruso quebra-cabeças do financiamento autonómico e como tal o reproduzimos.

A primeira coluna informa-nos do financiamento ajustado por competências assumidas em 2021. Sobressai Cantábria como Comunidade mais favorecida e cerra a relaçom Múrcia como mais discriminada. A coluna de populaçom ajustada complementa a anterior pois, como é sabido, o procedimento de reparto baseia-se no financiamento por habitante corrigido mediante um procedimento corrector que modifica o índice directo para ponderar efeitos tam relevantes como o envelhecimento e a dispersom. O leitor saberá calibrar os seus efeitos considerando o facto de Galiza aparecer com umha populaçom ajustada de 2,9 milhons de habitantes nom obstante sabermos que nom passa dos 2,7 milhons.