O 'corajoso' Guterres

A invocación do artigo 99 da Carta das Nacións Unidas foi un último intento de alertar aos países membros do Consello de Seguridade sobre as consecuencias de que o sistema humanitario en Gaza se veña abaixo. Guterres tamén advertiu de que a situación pronto empeorará se non se detén o colapso do sistema sanitario palestino. "Os hospitais convertéronse en campos de batalla", denunciou o secretario xeral da ONU. Resulta imposible subministrar axuda con garantías mínimas. A magnitude da perda de vidas humanas, con ser xa alta, podería escalar ata niveis máis insoportables aínda nas próximas semanas de non actuar con prontitude.

Ese artigo 99 é relevante no contexto da paz e a seguridade internacionais pois confírelle ao secretario xeral a autoridade para chamar a atención fronte a un asunto de preocupación grave

Ese artigo 99 é relevante no contexto da paz e a seguridade internacionais pois confírelle ao secretario xeral a autoridade para chamar a atención fronte a un asunto de preocupación grave. A invocación de Guterres supón a asunción de responsabilidades políticas explícitas ante a abominable deriva do conflito. Poucas veces se ten invocado, a primeira en xullo de 1960 pola situación no Congo. Ao tratarse dun mecanismo de alerta precisamente para facilitar a adopción de medidas preventivas e estar vixilantes ante crisis internacionais, a ONU pode entón analizar riscos e dispor capacidades operativas. Daquela, ao día seguinte, o Consello de Seguridade autorizaba o despregamento dunha operación militar da ONU. Agora, nada mudou sobre o terreo.