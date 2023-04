A Espanha esvaziada mais que um simples slogan político designa um inexorável processo de abandono do território com os problemas que isso comporta. Um total de 3.926 municípios espanhóis registam já densidades de povoaçom inferiores a 12,5 hab./km² umbral considerado na UE como umbral de risco demográfico

***

A crise demográfica espanhola tem perfil específico que tenta sintetizar o Ministério para a Transiçom Ecológica e o Repto Demográfico no informe emitido pola Comisión Delegada para el Reto Demográfico3.

Entre 2001 e 2019 a populaçom espanhola passou de 41,1 a 47,0 milhons de habitantes ao tempo que avançava até extremos alarmantes a despovoaçom rural com efeitos políticos imediatos. No que levamos de século, quatro CC.AA. perdérom populaçom —a Galiza e Astúrias, Castela e Leom e Extremadura— cifra que sobe a nove no curso da última década 2010-2019: as quatro anteriores mais Cantábria, A Rioja, Castela A Mancha e a Comunidade Valenciana. Outro dado, dos 8.131 municípios existentes em Espanha, 5.102 perdem habitantes desde 2001 e três de cada quatro durante a última década: 6.232.

A Espanha esvaziada mais que um simples slogan político designa um inexorável processo de abandono do território com os problemas que isso comporta. Um total de 3.926 municípios espanhóis registam já densidades de povoaçom inferiores a 12,5 hab./km² umbral considerado na UE como umbral de risco demográfico. O despovoamento emparelha-se aliás com o processo de envelhecimento: Espanha lidera na UE o recorde de esperança de vida no momento de nascer com 83,2 anos, êxito demográfico e onerosa carga económica e social simultaneamente.