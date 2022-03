O empobrecemento da muller e endometriose. Medicina patriarcal

As mulleres e persoas con útero e ovarios podemos enfermar de forma crónica de endometriose. A nosa discapacidade é definida de forma machista como xenito-urinaria borrando e invisibilizando que se trata dunha doenza allea ós homes que afecta maioritariamente a mulleres. Tamén persoas con útero e ovarios funcionando—sen útero se cho extraen unha vez iniciado o proceso patolóxico—pero con un ovario activo xa chega para que continúe a doenza. No meu caso persoal, a perda dunha trompa en 2018 (tardaron 4 meses e medio en operarme tras unha crise moi dolorosa; 4 meses e medio antes, un 3 de setembro, mandáranme para casa cando debín quedar e ser operada neses días porque a miña crise coincidira con moitísimos partos, o que non me parece nada casual) supuxo o inicio de ciclos menstruais máis curtos, ou por aí andou a cousa aínda que non sei se esa foi a causa ou simplemente o avance natural da doenza (aumento da contaminación—convencidísima—destrución do mundo natural, empeoramento das condicións de vida en xeral debido ó empobrecemento e a falta de axuda, maltrato familiar).

A diferencia entre doenzas da muller e doenzas exclusivas dos homes é que na muller ocorre no inicio da vida laboral, incluso na vida de estudante, empobrecéndonos ás que temos moitas máis dificultades para traballar; o cáncer de próstata no home e trans+ ten lugar cando o home xa ten unha certa idade e xa tivo unha vida laboral que lle permitirá baixas, etc. e un mellor amparo.

Este mundo patriarcal está construído a medida dos homes cis e non hai lugar para o sufrimento feminino. É fácil conseguir un 33% de discapacidade pero as vantaxes son mínimas, eu ata agora non conseguín ningún tipo de axuda, moitas veces estou demasiado débil para pedila DE NOVO, saben ben quen somos, de feito recentemente estiven varios meses co DNI caducado por non ter 12 euros mailo gasto dunha foto recente, coma sempre non atoparme ben non axuda a decidirse e a falta ata hai pouco dunha compu ou teléfono que funcionase para pedir cita—tal grao de discapacidade non é máis ca un paripé. Os traballos reservados para as persoas cun 33% de discapacidade están configurados para ser realizados por persoas sans, sen ter en conta os problemas das persoas enfermas. E non todo o mundo debería ter que traballar. Recente como activista contra a violencia psi axudei a escribir un relato da violencia sufrida pola nai dunha compañeira no Nicolás Peña (VIGO) incapaz ela de redactalo pola dor anímica e a rabia que lle causaba. Para min ese traballo, polo que non cobrei, é moito máis importante socialmente que todo o que poidan facer moitas persoas. Pero nin todo o mundo ten que “traballar” (sexa o que sexa iso) nin todo o mundo ten que facer activismo usando certos coñecementos. Eu creo na RENDA BÁSICA UNIVERSAL SUFICIENTE E INDIVIDUAL. Necesitaríamos con todo ser máis numerosas en números, as enfermas. E apoiarnos politicamente sen deixarnos cooptar polas farmacéuticas e o complexo industrial da Medicina (dispositivos).