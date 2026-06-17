O Estado "aconfessional" vai à missa: a visita do Papa e a liturgia da restauração

A presença do Papa em Barcelona, os símbolos institucionais, a vontade de projetar uma imagem de harmonia entre monarquia, Governo espanhol, Generalitat e população catalã, e a repressão de qualquer dissonância nacional no interior da cerimónia mostram que a catolicidade pública continua a funcionar como linguagem de ordenação do Estado

A confusão é grave porque substitui a crítica institucional por uma avaliação moral do líder religioso. Um Estado laico não deve combater as religiões, nem perseguir os crentes, nem negar a dimensão social das comunidades religiosas. Deve, precisamente, garantir que nenhuma crença ocupe uma posição pública superior às outras, e que a liberdade de consciência inclua também ateus, agnósticos, indiferentes religiosos e crentes minoritários. Quando a esquerda abdica dessa exigência em nome de uma simpatia conjuntural pelo pontífice, abandona uma das suas tradições democráticas fundamentais —a defesa da igualdade civil contra os poderes herdados— e reintroduz a lógica pós-imperial restaurativa.

A excepcionalidade do soberanismo galego explica-se porque a sua ausência não foi apenas um gesto laicista, mas uma recusa de participar numa cena de relegitimação simbólica da monarquia e do Estado espanhol que expõe a normalização da reverência pela restante esquerda. A Galiza soberanista conhece bem a operação pela qual o Estado espanhol transforma diferenças nacionais em símbolos administráveis. Para a esquerda estatal, o Papa podia aparecer como figura ética internacional. Para o soberanismo galego, aparecia também como peça de um dispositivo mais antigo de produção de formas colonialidade espanhola através de símbolos católicos e do idioma.

Há ainda uma dimensão territorial que o episódio catalão torna especialmente visível. A presença do Papa em Barcelona, os símbolos institucionais, a vontade de projetar uma imagem de harmonia entre monarquia, Governo espanhol, Generalitat e população catalã, e a repressão de qualquer dissonância nacional no interior da cerimónia mostram que a catolicidade pública continua a funcionar como linguagem de ordenação do Estado. A visita não só ritualiza a relação entre Igreja e Estado; também ajuda a encenar uma unidade política na qual as diferenças nacionais devem aparecer domesticadas, culturais, ornamentais, mas nunca soberanas. A operação simbólica em Barcelona mostra como o Estado espanhol administra as suas nações internas. A Catalunha é convocada como cenário universal, reconciliado e monumental; a Galiza permanece como arquivo sagrado já capturado pela tradição jacobeia imperial.

A Sagrada Família não é um templo qualquer com altíssima torre abençoada em presença da realeza espanhola, autoridades políticas e milhares de fiéis, no centenário da morte do “arquiteto de Deus”. Isto significa que o Estado não foi a Barcelona apenas para “receber o Papa”; foi para inscrever a Catalunha num rito de reconciliação política saturado de simbolismo: o venerável Gaudí, a basílica, a monarquia, o Papa, a Generalitat e o Governo espanhol compondo uma imagem de unidade. Barcelona é usada como aquilo que Compostela já é para o imaginário espanhol: um lugar não castelhano capaz de produzir “universalidade” espanhola. Compostela fornece o mito apostólico, o Caminho, a Ofrenda Nacional, a continuidade monárquico-militar e a sacralização antiga da unidade. A Casa Real descreve a Ofrenda ao Apóstolo Santiago com honras militares, hino nacional espanhol, revista à formação e ritual catedralício; o Exército recorda que a oferenda, em representação do “povo espanhol”, foi instaurada por Felipe IV em 1643. Barcelona, em troca, fornece a versão pós-moderna, turística, tecnológica e global dessa mesma operação restaurativa: não o Apóstolo guerreiro, mas Gaudí; não o botafumeiro como liturgia imperial antiga, mas drones, luz, arquitetura mundial e linguagem de pax imperialis.

A questão é saber por que razão uma sociedade cada vez mais plural e secularizada continua organizada por acordos, benefícios, símbolos e deferências que pertencem a outra época. Talvez mais do que uma hipótese temerária, depois do ciclo independentista catalão, a visita a Montserrat e a Sagrada Família servem como dispositivo de normalização em que a Catalunha aparece como património espiritual da Espanha democrática, não como sujeito político em conflito com o Estado. A vontade de mostrar uma Catalunha harmonizada entre rei, ministros, Generalitat e população, enquanto qualquer dissonância nacional —como as estelades nas partituras ou a intenção de cantar Els Segadors— era tratada como ruído a expulsar da cena. Da Galiza, isto vê-se com uma nitidez especial porque conhecemos moito bem essa operação. O Estado espanhol aceita a diferença quando ela pode ser convertida em santuário, caminho, pedra, música, gastronomia, paisagem ou património. O que não aceita é que essa diferença se converta em algo mais. A Galiza pode ser o coração jacobeu da Espanha; a Catalunha pode ser a “joia” arquitetónica e mediática da reconciliação católica global do imaginário espanhol pós-imperial; mas em ambos os casos a nação concreta deve desaparecer por trás da função simbólica que presta ao Estado. A primeira organiza a memória apostólica da unidade cada 25 de julho; a segunda tenta organizar a imagem pós-2017 de uma Espanha plural, pacificada e culturalmente magnífica. O Estado restaura simbolicamente aquilo que já não existe como homogeneidade social. Como Espanha não pode representar-se como sociedade (nacional e católica) compacta, recorre a lugares e rituais que produzem essa imagem de continuidade.

Uma democracia plena não precisa de religião de Estado, nem de irreligião de Estado. Precisa de instituições comuns que não se ajoelhem perante nenhuma confissão. Enquanto isso não acontecer, a aconfessionalidade espanhola continuará a ser menos uma separação efetiva do que uma fórmula jurídica para administrar, com linguagem constitucional, a persistência histórica do catolicismo de Estado como capital simbólico do seu projeto de restauração

Em ambos os casos, as nações sem Estado são chamadas a fornecer profundidade simbólica a um Estado que continua a ter dificuldades para produzir legitimidade democrática sem recorrer a liturgias herdadas. O problema alicerça-se, na história recente, numa transição que abandonou a confessionalidade explícita sem construir uma laicidade plena; uma Constituição que proclamou neutralidade enquanto reconhecia uma cooperação privilegiada; uma esquerda que denuncia moitos poderes, mas mostra-se submissa perante o mais antigo deles. A estrutura restaurativa funciona assim: por baixo, a sociedade muda; por cima, o Estado fixa símbolos. Por baixo, há desritualização, catolicismo cultural fraco, não prática, indiferença religiosa ou secularização geracional; por cima, a monarquia, a Igreja e o aparelho estatal continuam a representar Compostela (e Barcelona a semana passada) como se fossem peças da unidade espiritual espanhola. O Estado aconfessional não precisa declarar-se confessional para comportar-se como guardião público de uma gramática católica antigalega.

Uma democracia plena não precisa de religião de Estado, nem de irreligião de Estado. Precisa de instituições comuns que não se ajoelhem perante nenhuma confissão. Enquanto isso não acontecer, a aconfessionalidade espanhola continuará a ser menos uma separação efetiva do que uma fórmula jurídica para administrar, com linguagem constitucional, a persistência histórica do catolicismo de Estado como capital simbólico do seu projeto de restauração. O sagrado já não funciona principalmente como fé social; funciona como tecnologia restaurativa do Estado pós-imperial borbónico ou Regime do 78. As duas nações são centralizadas como símbolos religiosos e descentradas como sujeitos. Por isso a fórmula não fala apenas de religião; fala de soberania de uns e subtração da soberania dos outros (incluindo as línguas).

E quando a cerimónia parece excessivamente religiosa: “não é religião, é cultura”; se parece excessivamente política, outra absolvição: “não é política, é protocolo de Estado”; se por acaso parece excessivamente cara, a epifania tributária: “não é gasto, é interesse público”. Há séculos que a velha bênção prendeu-se na linguagem da administração. A graça não desce do céu sobre a calota craniana; entra como linguagem contável.