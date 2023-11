O factor exterior nos acordos para a investidura de Pedro Sánchez

Os acordos para a investidura do presidente Sánchez subscritos polo PSOE con diferentes grupos políticos amosan unha forte presenza das claves internas, ata o punto de resultar practicamente exclusivas

Dende unha óptica estatal, no acordo con Sumar, no punto 11 recóllese a idea dunha España “con voz propia no escenario internacional” e no detalle prima o espazo UE. É de interese a alusión á reforma e modernización do servizo exterior obviando, lamentablemente, calquera referencia ao compromiso para descentralizar e incorporar de forma institucional e profesionalizada ás CCAA a esta política pública.

No caso catalán, descontado o acordo para a oficialidade da lingua nas institucións comunitarias, obviamente, pesa o “conflito”. No acordo con ERC non hai alusión algunha á acción exterior. Partindo de que van moi por diante doutros en moitos aspectos neste eido, as súas prioridades, mais aló da amnistía, apuntan a financiamento, infraestruturas e investimentos. No caso de Junts, é relevante que se contemple expresamente “a ampliación da participación directa de Catalunya nas institucións europeas e demais organismos e entidades internacionais”.