O fío condutor de Feijóo

Unha das características que se atribúe a si mesmo Alberto Núñez é o de posuír un "sentido de Estado" que supostamente vai orientar a súa actuación como novo líder da oposición no ámbito estatal. Se repasamos os anos nos que se confrontou con Touriño e Quintana no pazo do Hórreo podemos atopar dous exemplos moi reveladores do seu comportamento en circunstancias singulares: os traballos de elaboración dunha reforma do Estatuto de Autonomía na correspondente Comisión parlamentaria e o posicionamento ante unha das crises incendiarias mais graves acontecidas no territorio galego (verán de 2006).

Se, daquela, Feijoo desexaba demostrar que pensaba mais no benestar do País que nos particulares intereses do seu partido, os casos aludidos resultaban moi acaidos: foi a primeira vez que se discutíu un cambio estatutario dende 1980 e sabía perfectamente - como dirixente destacado do PP - que os incendios constituían unha traxedia estrutural que requiría un acordo transversal entre sectores sociais, Administracións públicas e formacións políticas. Na realidade, ocorreu todo o contrario: a reforma do Estatuto ficou paralizada porque era necesaria unha maioría parlamentaria reforzada e o sucesor de Fraga aceitou a negativa ditada por M. Rajoy dende a rúa Génova.

E no caso da onda incendiaria, a estratexia aplicada estivo marcada por un cálculo nidiamente electoralista: a pasividade dos alcaldes do PPdG foi acompañada pola máxima belixerancia opositora no Parlamento e pola difusión da ridícula foto de "urbanita"simulando unha participación nos labores de extinción dos lumes.