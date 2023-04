O goberno español de quenda tira por terra algúns dogmas neoliberais

O goberno español de quenda (PSOE/UP) ten, entre os seus moitos méritos. o de poñer en evidencia a falsidade dalgúns dogmas que moldearon as políticas públicas dos distintos gobernos na democracia como, por caso, o dogma sobre emprego. Un dogma que provocou que España, e con ela Galicia, viñera agochando estas últimas décadas un problema sistémico no mercado laboral: se creaba pouco emprego e de mala calidade o que contribuía a ter elevadas taxas de desemprego e precariedade que, no caso galego, levaba a que se disparase a emigración da xente moza.

Unha situación que viña derivada basicamente das políticas públicas aplicadas en todas estas décadas e que tiñan nas políticas fiscais, laborais e industriais, de carácter liberal practicamente todas elas, as súas pancas. Así bastou que o goberno español de quenda (PSOE/UP) modificase radicalmente algunhas desas políticas para que o mercado laboral dera un xiro positivo, tanto na creación de emprego como na calidade do mesmo. Un xiro como non se ten memoria próxima de algo parecido.

Recentemente vimos a ter evidencias empíricas desta viraxe positiva. Así, nestes días soubemos que España, e con ela Galicia acadaron os mellores datos de emprego -20,4 e 1,05 millóns respectivamente- e desemprego -2,9 e 0,14 millóns- dende a crise bancaria do 2008: as altas na Seguridade social son tamén as maiores dende que hai rexistros. Unha mellora que non so é cuantitativa senón cualitativa como, por caso, unha maior estabilidade: nos novos empregos creados son maioría os contratos indefinidos (47%). Unhas melloras que chegan aos colectivos ata agora menos favorecidos polo emprego -mulleres o mozos- e que a vindeira Enquisa de Poboación Activa (EPA) -a mellor e mais fiable información sobre o mercado laboral- debería confirmar.

Que pasou para que nunha fase marcada por grandes turbulencias -a pandemia, a guerra en Ucraína- España presente estes resultados laborais?. Que se deron varios cambios relevantes nas políticas públicas citadas anteriormente deixando atrás unha parte relevante dos dogmas sen fundamento científico que viñeron marcando a política laboral nas últimas décadas e que eran a causa principal de que estiveramos en cabeza da Unión Europea en materia de desemprego.