O impacto de Galicia no clima global resumido nunha gráfica

O transporte volverá ser seguramente o maior sector emisor en 2021, como xa o foi en 2019. Nese ano, o sector enerxético deixou de ser o primeiro causante de cambio climático desde Galicia, grazas ao brusco descenso da produción eléctrica con carbón desencadeado pola suba do prezo do CO2 no mercado europeo de emisións

As emisións do resto de sectores son ben menores, aínda que nada desprezábeis, salientando entre elas as emisións directas dos nosos fogares debidas ao consumo de enerxía fósil.

As emisións territoriais galegas reducíronse nun 35,9% con respecto a 1990. Nesta década decisiva para o combate á crise climática deberían baixar até polo menos o 65%. Non será fácil e, polo de agora, nin sequera temos unha folla de ruta. A Xunta asumiu recentemente o obxectivo do -55% para 2030, mais aínda non revisou a súa estratexia climática aprobada en 2019, que tan só aspira a un recorte dun 25%.

Notas

1. A unidade empregada é o CO2 equivalente (CO2eq), que ten en conta a capacidade de xerar quecemento global de todos os GEI considerados, en relación ao principal deles, o CO2. Tamén cómpre aclarar que non se inclúen, pois non se consideran na fixación dos obxectivos de redución de emisións, as emisións de GEI do transporte marítimo e a aviación internacional e as de CO2 ligadas á combustión de biomasa. Por outra banda, e para simplificarmos a gráfica, as chamadas “emisións fuxitivas”, asociadas ao proceso do refino de petróleo e ao transporte e distribución do gas fósil, inclúense no sector enerxético, mentres que as emisións de “outros”, englobadas na categoría “procesado da enerxía” do inventario oficial, e que ascenderon a 15.050 toneladas de CO2 eq en 2020, non se representan.