O inmediato futuro de Italia: unha explicación do melonismo

O perigo do fascismo en Italia é evidente: a presidenta electa, Giogia Meloni, deu mostras de estar moi preto, polo menos coas súas palabras, do ideario mussoliniano. Pero sería demasiado compracente resolver o asunto cunha lapidaria emenda á súa figura e, sobre todo, demasiado torpe afastarse da comprensión do fenómeno. Sigo con certa constancia a vida política do país italiano e podo aventurar algunhas das razóns do éxito do partido de Fratelli d´Italia, no contexto da reorganización da dereita italiana.

Meloni representa a continuidade ou a deriva do berlusconismo. Quen viviu en Italia durante ese período coñece a profundidade da súa influencia, mesmo en materia estética ou cultural, dada a omnipotencia das súas canles de divulgación

Meloni representa a continuidade ou a deriva do berlusconismo. Desde a irrupción do empresario milanés, dono de editoriais e de medios de comunicación de masas, capaces de condicionar a mentalidade do cidadán medio (no que Scalfari denominaba con insistencia conflito de intereses), a política italiana xira ao redor da omnipresencia de Berlusconi. As maneiras cómicas, fachendosas, con aires de tirano cando a ocasión o precisa, cubriron a vida cotiá de Italia, con pequenas parénteses, durante case 20 anos, unha cifra emblemática no país do ventennio fascista. Quen viviu en Italia durante ese período coñece a profundidade da súa influencia, mesmo en materia estética ou cultural, dada a omnipotencia das súas canles de divulgación. Os anos finais do seu poder, enlamado en denuncias de variada natureza (fraude fiscal, prostitución de menores, sobornos, entre outros), non fixeron máis que prolongar o gusto político do país, que seguía a votalo a pesar dos sucesivos escándalos. Forza Italia e despois Popolo della Libertà obtiveron durante todos estes anos maiorías folgadas que lle permitiron gobernar sen demasiados problemas: só ao final, pero cunha esquerda desunida ou pouco atractiva, puido ver declinar o exercicio do seu poder.