O ladrido lonxano dos cans

Aquí chamáronlle “A guerra de Oleg”. Vina onte, unha película documental coproducida por Suecia, Dinamarca e Finlandia en 2017, moi premiada e dirixida por Simon Lereng Wilmont. Conta a historia dun neno de 10 anos que vive coa súa avóa na zona do Donbas, na Ucraína, máis concretamente en Hnutove, pertiño de Maríupol, durante os combates que comezaron xa en 2014. Escoitan, ven e sinten os bombardeos, ó principio moi lonxe, despóis xa a carón das súas casas, pobres e descoidadas, moi humildes. Sobreviven como poden. Logo da morte da súa nai, Oleg xoga co seu primo Yarik e ambos sofren en carne propia o que significa vivir e medrar nunha guerra. Marca, marca moito, e endexamáis se esquece. A película segue a Oleg durante un ano, a cotidianeidade e a inocencia entre misís e bombas. Pero a realidade sempre supera á ficción. Hoxe, 8 anos despois daquilo, a cidade de Maríupol está destruída, non queda nada do que foi, o espanto e o horror son edificios e ferros destrozados, persoas acochadas en buratos, anciáns sen nada, durante máis dun mes, abandonados á súa sorte, asediados, condenados a morrer de fame, sen compaixón.

As tropas de Putin, ó seu ritmo, consolidan posicións no leste da Ucraína, sen escrúpulos, arrasando co que atopan ó seu paso, a pesares da heroicidade da resistencia numantina do pobo ucranio, asegurándose de que o Donbas, Maríupol, Crimea e ate Odessa, serán súas, probablemente co Dnieper como nova fronteira e controlando completamente os mares de Azov e Negro, unha profunda amputación da Ucraína que coñecimos.