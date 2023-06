Em 1808 entrava o exército francês em Galiza em persecuçom das tropas do infortunado General Moore. O contingente, de 30.000 combatentes, ocupou sem excessivas dificuldades os portos de Ferrol e A Corunha e a cidade de Santiago. Em 1809 podemos ver a Labrada como intérprete e colaborador directo do marechal Ney

Em 1808 entrava o exército francês em Galiza em persecuçom das tropas do infortunado General Moore. O contingente, de 30.000 combatentes, ocupou sem excessivas dificuldades os portos de Ferrol e A Corunha e a cidade de Santiago. Em 1809 podemos ver a Labrada como intérprete e colaborador directo do marechal Ney de inesquecível memória nos anais compostelanos depois da sua entrada em Santiago em 3 de Maio de 1809 e da imediata visita ao Mosteiro de Sam Paio. A consequência daquela visita duas professas decidiram abandonar o mosteiro acolhendo-se ao oferecimento de protecçom do todo-poderoso duque d´Elchinguem e marechal do Império Michel Ney de infausto destino1. O marechal d’Empire, acabaria fusilado na Praça do Observatório de Paris em 7 de Dezembro de 1815; uns meses depois apenas da sua valorosa defesa do flanco estratégico que lhe fora encomendado na batalha de Waterloo ao mando de 24.000 soldados. Fulgurante e trágico destino o de Michel Ney que contava 47 primaveras apenas no momento do seu fusilamento.

O modelo concebido por Lucas Labrada adopta a cidade de Santiago como paradigma para ilustrar a sua tese. Suponhamos, imagina Labrada, a cidade de Santiago situada no meio de um círculo de três léguas de rádio de onde procedem a totalidade dos víveres comercializados na cidade. O sugestivo começo serve-lhe de base à sua argumentaçom. A superfície circundada polo círculo proposto contem “dezanove léguas quadradas escassas” de terras de labor que asseguram o sustento da cidade. As mencionadas “dezanove léguas quadradas escassas” ocultam, lamentavelmente, um erro de vulto ao confundir a superfície aludida com a longitude da circunferência que a circunda. Com efeito, Labrada confunde a longitude do círculo de três léguas de rádio (2*π*3 = 18,85 léguas) —e nom “dezanove léguas quadradas escassas”— com a superfície correspondente de cultivo: (π*32 = 28,27 léguas quadradas).

Lamentavelmente, o inexplicável erro de partida vai contaminar a totalidade do brilhante razoamento arquitectado para demonstrar a estrita dependência —inversa— existente entre o nível de preços imperante e a superfície de cultivo que fornece o mercado.