O medo non vencerá

Eu, que falei máis galego en Madrid que na miña adolescencia en Vigo, que vin grupos neonazis ao meu carón durante a etapa universitaria e sempre marchei a tempo, que repetín mil veces o meu discurso de que tiñamos que converter Galicia nunha illa para separala da Península co obxectivo de facer rabiar a quen trataba de menosprezarme por ser “de provincias”, esta vez tiven medo.

Non comparo este medo co de ninguén. Nin o poño por enriba de ningún outro. Pero creo que hai que compartir este medo polas persoas en situacións máis vulnerables que non poden facelo.

Estes días vexo como a careta de Feijóo cae ao meu arredor, pero sei o rápido que se lle dá a volta ao ‘relato’ con cartos e poder.

Nunca escribo artigos de opinión porque considero que o que se agarda de min é contar o que lle pasa a outras, o que nos pasa a todas, pero non en primeira persoa. A miúdo elaboro parágrafos enteiros na miña cabeza deses artigos imaxinarios, que probablemente tampouco cheguen a existir pola maldita síndrome da impostora. Mais esta vez considero que urxe ser unha máis que chama a votar este 23X.