O mes de Castelao en Montevideo

Os amigos montevideanos de Alfonso Daniel Manuel Rodríguez Castelao quedaron fondamente entristecidos polo falecemento en Bos Aires do exiliado rianxeiro que trouxera ao Río da Prata o lume aceso da identidade no seu corazón. En setembro de 1950 deciden fundar un programa de radio en lembranza de quen os enchera de forza para defender un estatuto de autonomía para Galicia. Así nace “Sempre en Galicia” que o vindeiro 3 de setembro celebrará a festa do seu 73 aniversario. Hai que informar que o programa emítese enteiramente en lingua galega o cal fai que sexa merecente dos maiores recoñecementos.

En 1964 ten lugar a fundación do “Patronato da Cultura Galega” por parte do mesmo pequeno grupo de galeguistas que estiveran na creación do programa e coa incorporación de sangue novo como o de Fernando Pereira Caamaño e o das irmás Díaz Gallego. A partir de 1965 comeza a celebración do nacemento de Castelao que durante moito tempo foi o 30 e logo xa o 29 de xaneiro. Ata hai ben pouco era o único acto que lembraba a Castelao en Montevideo xa que a maioría da colectividade emigrante era allea as actividades culturais. Agora, mellorou un pouco, debido a necesidade de xustificar as subvencións autonómicas.