O meu querido Uruguai volve ao rego da solidariedade

Para entender que Arxentina estea afundida na intolerancia mentras no Uruguai vólvese a percorrer un roteiro de esperanza, temos que centrar a vista nas datas de 1903 e 1946 que foi cando chegan a presidencia Batlle e Perón. Aquí é cando me deteño a reflexionar sobre o moi importante efecto deses case 50 anos de adianto dos uruguaios. Poida que sexa este medio século de normalidade institucional o que fixo aos uruguaios máis dialogantes e moi escépticos diante de propostas que se promoven como produtos de inmellorable oferta. O batllismo enraizou na sociedade uruguaia a pesar de que a partir de Pacheco Areco foise desdebuxando pero o peronismo foi atacado como se dunha enfermidade se tratase e o resultado foi que o peronismo vai máis alá de calquera ideoloxía e convertiuse nun sentimento que move a millóns de arxentinos. No Uruguai, os que non son batllistas (agora os auténticos son frenteamplistas) non odian aos que o son. En cambio, na Arxentina, o anti-peronista é un odiador irracional que como non ten freos é utilizado pola dereita para evitar que o demo peronista gañe as eleccións.