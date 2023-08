O mundo, un problema de Galicia

Pero onde a oposición é goberno, pouca ou nada de diferenza hai. É clamorosa a ausencia de reflexión e propostas construtivas neste eido. E deberan marcar diferenza niso de cara aos próximos comicios autonómicos que serán cruciais para que Galicia non fique fóra do salto que podería darse no autogoberno das nacionalidades vasca e catalá. Vai pasar nun contexto onde o territorial será determinante na articulación da política estatal e da súa proxección en Europa e no mundo.

Galicia, a diferenza doutras comunidades no Estado, definiu a tempo algunhas políticas ambiciosas neste ámbito. Certo que tiveron desigual implementación. Ao abeiro delas houbo avances discursivos, institucionais e normativos que lamentablemente quedaron baleiros por inacción deliberada. Moitos culpan dese desbalde ao proceso catalán cun afán de desmarcarse e presentar moderación alá onde outros ofrecían, seica, radicalismo. De aí os freos, tanto normativos como operativos. Outro non modelo era posible…

O exterior está na axenda. Na local e na global. A sociedade galega, que conta con instrumentos para pensar o mundo froito do esforzo da sociedade civil, debera ser máis consciente do valor dese activo e dotalo de amparo. E nesta hora podería servir de punto de encontro para establecer unha folla de ruta que nos permitise saír dese furgón de cola onde andamos varados como país. Hai que facer política para o mundo.