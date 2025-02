O novo 'sheriff' que pretende mudar as regras do sistema

Certamente, neste caso non estamos ante o modelo tradicional de alternancia rexistrado nos comicios presidenciais celebrados nos USA durante as últimas décadas. Atopámonos ante unha situación onde predominan os factores novidosos. Para comezar, o bipartidismo habitual (Partido Demócrata-Partido Republicano) ten sufrido unha metamorfose significativa por mor da reconversión practicada por Trump no seu partido para promover o nacemento do movemento MAGA, unha ferramenta mais adecuada ao estilo autoritario deste persoeiro. E para seguir, a política exterior da nova Administración amosa probas irrefutábeis de importantes discontinuidades a respecto da practicada anteriormente: aposta explícita pola limpeza étnica e o xenocidio nos territorios da Palestina histórica; priorización do entendemento con Putin na guerra de Ucraína; maior belixerancia cos países latinoamericanos; ignorancia e/ou desprezo da UE como interlocutor preferente no concerto internacional; política comercial agresiva con quen non aceite o hexemonismo norteamericano; ameazas a Panamá, Canadá e Dinamarca; abandono da Organización Mundial da Saúde (OMS); demonización e insubmisión ante o Tribunal Penal Internacional...