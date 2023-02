A tal efeito, estabeleceu um imposto temporal de solidariedade às grandes fortunas com efeitos em 2022 e 2023. A sua finalidade é dupla, a primeira é exigir um maior esforço ás grandes fortunas ante a crise económica sobrevinda. A segunda, e na minha opiniom altamente saudável, harmonizar as diferenças de gravame ao património entre CC.AA. empenhadas no jogo ruim do free rider ou gorrom que só premiam as condutas mesquinhas e insolidárias que parecem merecer absoluçom plenária por parte do poder autonómico e dos seus seareiros políticos. Bençom plenária para eles, terra queimada para os alheios.

Esta guerra de todos contra todos polo favor do votante é financiada com pólvora de rei —o acesso discricional aos recursos públicos disponíveis— e loze em Madrid com brilho inigualável. O liderado em benevolência fiscal da capital com a finalidade expropriatória declarada dos recursos fiscais do resto das Comunidades é formulada sem vergonha por Díaz Ayuso com a aquiescência cúmplice dos seu súbditos agradecidos

Os danos infringidos à economia e á coesom social nada contam, já serám reparados, sugerem, quando os nossos assumirem o mando. O mando, a estultícia do domínio, última rácio da política neesse jogo incessante da circulaçom das elites2. Baixa ti que eu subirei, cantava um jogo da minha infáncia.

Esta guerra de todos contra todos polo favor do votante é financiada com pólvora de rei —o acesso discricional aos recursos públicos disponíveis— e loze em Madrid com brilho inigualável. O liderado em benevolência fiscal da capital com a finalidade expropriatória declarada dos recursos fiscais do resto das Comunidades é formulada sem vergonha por Díaz Ayuso com a aquiescência cúmplice dos seu súbditos agradecidos.

Está-se a dirimir o liderado da direita nunha pugna que parece divertir a Díaz Ayuso que parte como ganhadora e onde a lealdade ao líder consagrado nom se discute a teor do veredicto das urnas. Os restos do naufrágio da anterior tentativa de Pablo Casado e Teodoro Garcia Egea aí estám como memento mori da vitoriosa lideresa. A remuda política opera sem presa. Ganha sempre o poder instalado em grata companhia dos que esperam a revalorizaçom da sua posiçom eleitoral.