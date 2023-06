O PP fai Pérez Jácome alcalde de Ourense

No 2019 o PSdeG foi a forza máis votada nas eleccións locais de Ourense, con 9 concellerías, mentres a Democracia Ourensana (DO) de Pérez Jácome obtiña 7. Porén, Núñez Feijóo decidiu votar Pérez Jácome para evitar que o PSdeG quitase a alcadía, mentres en troques DO apoiaba na Deputación a elección de Xosé Manuel Baltar como presidente.

O momento político esixía un acordo amplo de todos os partidos agás DO para substituir na alcaldía á persoa sospeitosa dunha semellante conduta

O 28-M DO quitou 10 concellerías, fronte a 7 do PP, 6 do PSdeG e 4 do BNG. Sendo 14 a absoluta precisábanse os votos todos do PPdeG, PSdeG e BNG para substituir Pérez Jácome na alcaldía. Mentres, na Deputación, o PP continuaba sen maioría absoluta.

Pérez Jácome foi denunciado perante Fiscalía polo PP, PSdeG e BNG por mor duns audios publicados no xornal ourensán La Región que semellaban achegar indicios de feitos que poderían ser constitutivos de delictos relevantes no ámbito da gobernanza pública.