O Presidente Castelao

O Consello de Galiza integrou deputados agrarios, galeguistas e republicanos, mais non como representantes dos seus partidos, senón da nación galega. O funcionamento foi nomeadamente presidencialista, pois que o obxectivo era influír substancialmente no rumbo da República a medio da alianza GALEUSCA, en colaboración cos Gobernos vasco e catalán no exilio. E abofé que os froitos da constitución do Consello de Galiza foron axiña ben importantes. En primeiro lugar, nas Cortes republicanas de México de novembro de 1945 acadouse o inequívoco recoñecemento da forza vencellante do plebiscito de 1936 e máis a constitución da Comisión parlamentaria que ditaminase o Estatuto, comprometéndose as Cortes á súa aprobación, nos mesmos termos plebiscitados polo pobo galego, tan logo recuperase a República o control do territorio. Control que se agardaba recuperar naqueles meses, logo da derrota de Hitler e Mussolini. O segundo grande éxito foi o nomeamento, : en marzo de 1946 de Castelao como ministro na representación de Galicia (non na representación do Partido Galeguista ao que pertencía nin da coalición da Fronte Popular coa que concorrera ás votacións parlamentarias de 1936), como vascos e cataláns formaban nese goberno representando cadanseus gobernos no exilio. Este goberno estaba fortemente apoiado, mesmo economicamente, polo goberno provisional de posguerra da República francesa e establecérase en París coa idea da liberación inmediata de Galicia e de todo o Estado. A guerra fría impediu este obxectivo e salvou Franco e ao seu réxime de feito.

Este recoñecemento de Galicia (e de Euskadi e Catalunya) como nacionalidade preexistente á Constitución é a única pegada da legalidade republicana na lexislación constitucional do Estado aprobada na transición. E só foi posíbel polo plebiscito estatutario de 1936 e polo recoñecemento do seu resultado como a expresión da vontade de autogoberno da Galicia. Un recoñecemento só posíbel polo labor do Consello de Galiza e do seu Presidente, Castelao

Cómpre tamén, salientar que nin o Consello de Galiza presidido por Castelao, nin o goberno catalán no exilio do president Irla nin o goberno vasco do lehendakari Agirre, conformábanse cos Estatutos republicanos como punto de chegada, senón que matinaban no afondamento destes Estatutos cara unha reinstauración republicana en chave plurinacional que recoñecese o dereito de autodeterminación das tres nacións.

De calquera xeito, foi o plebiscito estatutario de 1936 e o seu recoñecemento por parte da legalidade republicana (que non se acadou até 1945) o que permitiu que na Constitución de 1978 Galicia, canda Euskadi e Catalunya, fora recoñecido como nacionalidade, con dereito de se incorporar ao grau superior da autonomía política do artigo 151 só polo acordo da súa Xunta preautonómica. Unha Xunta preautonómica instaurada, antes da aprobación da Constitución e, xa que logo, do recoñecemento á autonomía política das nacionalidades, por mor da preexistencia da vontade de autogoberno de Galicia. Deste xeito, o noso Estatuto de 1981 foi elaborado de xeito paccionado e bilateral, por cadansúa delegación da Asemblea de Parlamentarios galegos e da Comisión Constitucional do Congreso e sometido á aprobaciön da cidadanía galega nun referéndum (decembro de 1980). A ratificación ulterior polos Plenos do Congreso e do Senado só tivo o carácter dun mero voto de confirmación, sen capacidade de introducir modificacións non consentidas pola cidadanía galega.

Valla como conclusión a do informe xurídico que emitín hai agora dous anos a pedimento das entidades promotoras deste recoñecemento: ”Sendo Castelao o primeiro presidente do Consello de Galiza e sendo o Consello o representante fideicomisario da vontade plebiscitaria de Galicia de 1936, Castelao é o protopresidente da Galicia autonómica recoñecida-e en boa medida reinstaurada-en 1981, o Presidente fideicomisario elixido polos deputados de Galicia que desfrutaban de liberdade de acción. Neste senso, o principio democrático esixe este recoñecemento de Alfonso Rodríguez Castelao como presidente fideicomisario ou protopresidente. E o mesmo principio democrático permite definilo como o primeiro Presidente da Galicia autonómica e democrática”.