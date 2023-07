O prezo dos servizos municipais (ou cando as comenencias suplantan ás necesidades)

O informe coxea das dúas patas: os argumentos parecen inocuos e as propostas abúlicas. Cando fala dunha maior cobertura e calidade dos servizos prestados polos concellos máis grandes, sería necesario que nos aclarase se a prestación é a mesma nas cabeceiras destes concellos –cidades e vilas– e nas súas aldeas, e se a prestación é homoxénea no centro e nos barrios periféricos. Porque se non for así –que non o é– a comparativa leva a trampa na barriga. Ou, dito doutra maneira, cando se teña que fusionar O Saviñao (3.547 almas) con Monforte (18.374 habitantes), as 613 entidades resultantes recibirán os mesmos servizos e coa mesma calidade que a vila? E, os servizos serán máis baratos no novo concello que en Mondariz-Balneario (675 habitantes e 5 entidades)?

Deberiamos esixir que Galicia goce canto antes da suficiencia xurídica que lle permita conformar unha organización territorial e unha ‘planta local propia’, dotada dun elenco competencial actualizado, acorde coas súas circunstancias e necesidades

Tamén debería contarnos, á hora de calcular os custos, se os autores tiveron en conta a axuda que supón a duplicidade e suplencia dos servizos prestados por outras administracións públicas nas cidades (hai centros culturais, pavillóns de deportes, recintos feirais, bibliotecas, garderías, transporte público subvencionado, etc, cuxos custos non tocan un só céntimo dos orzamentos municipais). A senso contrario, o informe debería analizar a repercusión negativa que teñen nos custos as competencias impropias que deben asumir os concellos pequenos (verbi gratia, cofinanciamento de centros de día, axuda no fogar, etc). E, por suposto, non debería ignorar canto están aforrando os concellos fusionados (Oza-Cesuras e Cerdedo-Cotobade) e se hai mellora real na calidade das prestacións. Finalmente, sorprende a proposta dunha «colaboración máis activa coas deputacións provinciais». Non debería ser ao revés?