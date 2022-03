O “Protocolo bancario” e a necesidade de mobilizarnos contra a exclusión financeira

Notas

ii Ampliación dos horarios de atención presencial que abranga como mínimo de 9.00h a 14.00h para servizos de caixa. Este servizo proporcionarase en portelo ou en caixeiro.

-Trato preferente aos maiores nas sucursais, con prioridade en casos de alta afluencia de público en oficinas.

-Formación específica obrigatoria ao persoal da rede comercial nas necesidades deste colectivo.

-Atención telefónica preferente sen custo adicional ou directa, a través dun interlocutor persoal.

-Horario de atención telefónica mínimo entre as 9:00h e as 18:00h para os clientes aos que se lles presten servizos sen oficina.

-Garantía de adaptabilidad, accesibilidade e sinxeleza das canles en función do seu uso, pondo a disposición destes clientes versións con linguaxe e vista simplificados.

-Reparación dos caixeiros fóra de servizo para asegurar o aprovisionamento de efectivo nun máximo de 2 días laborais e información do caixeiro alternativo máis próximo.

-Ofrecemento aos clientes de accións de educación financeira, dixital e prevención de fraudes pola canle que resulte máis adecuado.

-As entidades comunicarán ao colectivo de clientes maiores as medidas que adopten para darlles a coñecer as melloras postas á súa disposición

-Ampliación do obxecto do Observatorio de Inclusión Financeira para facer un adecuado seguimento das medidas adoptadas polas entidades para a prestación personalizada dos servizos financeiros.

