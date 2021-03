O que podem a Galiza e o Norte de Portugal aprender com a Catalunha?

As eleições do 14-F trouxeram boas novas para a Catalunha. Os independentistas não só ganharam outra vez, como aumentaram quatro assentos em relação às anteriores eleições. Para culminar, qual cereja no cimo do bolo, a fasquia dos 50% é passada pela primeira vez e o independentismo alcança um marco histórico, fazendo cair por terra um argumento muitas vezes usado contra si. A história mudou, a página virou. O que virá a seguir será, muito provavelmente, proveitoso para os catalães, hábeis mestres na arte de negociar.

Ao passear pelas redes sociais, nestes dias, deu para perceber os vários tipos de sensações, conclusões e sentimentos aquém e além Minho - mais além porque aquém há um sentimento quase que de indiferença, muito por culpa pela maneira distante com que a comunicação social portuguesa trata os assuntos relacionados com as nações históricas incorporadas no Reino da Espanha.

O sentimento de inveja para com os congéneres catalães foi talvez o que mais ecoou nos perfis galegos das redes sociais. Afinal, aquilo que muitos veem como uma utopia é cada vez mais uma realidade na Catalunha. É fácil entender este sentimento. Enquanto a Catalunha caminha a passos largos para uma autonomia cada vez maior e mais decisiva - que eventualmente culminará num processo de independência -, a Galiza definha cada vez mais sob a política madridocêntrica de Feijóo.

Desta banda, o feito teve algum eco na comunicação social portuguesa, mas com a frieza do costume. Afinal, tanto Lisboa como a maior parte da comunicação social portuguesa, que se concentra quase exclusivamente na capital, são vassalos submissos à agenda política centralista e unionista espanhola.

Nos meios regionalistas do Norte de Portugal houve opiniões divergentes. Por um lado os que apoiam, por outro os que são contra a autonomia da Catalunha. Pode parecer um paradoxo, mas nem todos os regionalistas nortenhos são a favor da independência da Catalunha - há vários factores que contribuem para tal, mas isso é assunto para outra ocasião.

É certo que a questão do separatismo não se aplica à realidade do Norte de Portugal (embora aqui e acolá, por vezes, em discursos mais inçados de fervor, a independência ou mesmo uma união com a Galiza, venha à baila), mas são muitas as parecenças entre as duas, muito mais do que as diferenças: ambas são um dos principais motores económicos de ambos os países (no caso da Catalunha, juntamente com o País Basco), disputam desde sempre a hegemonia económica, social e cultural das respetivas capitais centralistas e são berços das inovações e revoluções sociais nos respetivos países. Poupamos ao leitor o trabalho de as ler todas.

Caso os portugueses do Norte, deixando de se influenciar pela comunicação social portuguesa, passassem a olhar para a Catalunha com uma capacidade analítica desprovida de preconceitos, talvez pudessem aprender com os seus feitos e usar muitas das suas estratégicas que lhe permitiram, por exemplo, chegar ao ponto de, em variadas ocasiões, negociar o governo central por força dos excelentes resultados nas eleições.

A sociedade catalã há muito que percebeu a grande dependência que o estado espanhol tem da sua força económica, política e social. Em vez de se deixar levar pelas migalhas que Madrid oferece, a Catalunha exige aquilo que merece. Há um princípio moral intrínseco da sociedade catalã que faz com que toda a sua mobilização seja em prol dum objetivo comum e que está acima de qualquer interesse pessoal. Na Catalunha não há quem se deixe vender por futuros cargos administrativos em empresas estatais, para estar calado enquanto está a servir como deputado. O compromisso que existe na sociedade é o que permitiu à Catalunha de, passo a passo, ter conseguido negociar compromissos legislativos, benefícios e contrapartidas económicas e, por fim, ver-se numa situação de exigir legitimamente uma solução democrática para um futuro autónomo e independente.

Esta mobilização não é exclusiva do sector político e é fácil perceber que toda a sociedade que deseja e anseia por esse objetivo se une em redor dum compromisso comum. A política é comum, apesar de haver partidos à esquerda e à direita. A ideia é conseguir o objetivo principal para depois decidir o que fazer com ele. Não há guerras partidárias sobre a melhor solução para o fim. Há união quanto ao fim e, obviamente, haverá debate democrático quanto ao caminho a seguir depois desse fim ter sido atingido.

A proibição de partidos regionais em Portugal faz com que a dependência dum sistema partidário comprometido com o centralismo tenha ainda mais força e, consequentemente, a luta pela regionalização, tão essencial para o desenvolvimento social e económico do Norte de Portugal, fique mais longe

É fácil perceber que a existência de partidos nacionalistas faz toda a diferença. A proibição de partidos regionais em Portugal faz com que a dependência dum sistema partidário comprometido com o centralismo tenha ainda mais força e, consequentemente, a luta pela regionalização, tão essencial para o desenvolvimento social e económico do Norte de Portugal, fique mais longe. Nenhum dos principais partidos portugueses tem a regionalização na agenda. Todos eles são subservientes do sistema central que beneficia a capital e oprime lentamente as outras regiões esquecidas. Logo, estes partidos não servem para uma região que pretende disputar com a capital a liderança económica de igual para igual. Teria que haver partidos que defendessem os interesses da região Norte. No mínimo, movimentos independentes (como por exemplo o “Porto, o Nosso Movimento”, que permitiu a Rui Moreira vencer a câmara do Porto sem estar ligado aos partidos tradicionais).

Na Galiza, apesar de estar facilitada a tarefa, porque figuram nos boletins de voto partidos nacionalistas que pretendem uma Galiza autónoma e independente, a verdade é que não há maneira de tirar o PP do poder. E quanto mais as políticas do PP são contrárias aos interesses da Galiza, mais votos o PP consegue. É um caso de estudo, este fenómeno social galego. Ver refém do PP a sociedade que mais se distingue do resto do estado espanhol, onde a percentagem de falantes da língua materna é a maior entre as três nações históricas e com uma língua internacional, ao contrário também destas últimas,faz pouco sentido. Não deve ser estranho o facto de o PP se confundir com a Galiza como a Galiza se confunde com o PP. Fraga, Rajoy, Feijóo, afinal eram galegos. Talvez haja aqui um síndroma algo sinestésico ao nível de identidade, que faz com que haja um sentimento de pertença e de identidade à Espanha como se esta fora a Galiza.

Apesar de serem grandes as diferenças entre a Galiza e o resto do estado espanhol e serem grandes também as diferenças entre o Norte de Portugal e o sul, tanto uma como outra não conseguem tirar partido dessas suas diferenças e dessas suas vantagens que são o poderio económico, industrial e demográfico, para não falar da riqueza dos seus recursos naturais e da forte idiossincrasia das suas gentes. Ambas, curiosamente, deixam-se governar por quem não faz caso dos seus interesses e ambos os seus políticos preferem orientar as suas ações com vista a promoções pessoais intrapartidárias e eventuais consequentes cargos de poder na capital, negligenciado por completo as regiões de onde são naturais.

Talvez a solução para isto passe mesmo por um movimento de cidadania, que englobe a sociedade em geral duma maneira transversal. Uma mobilização da sociedade em torno dum objetivo comum, como na Catalunha. Deixarmo-nos de guerras internas e unirmo-nos como comunidade em torno desse objetivo. Apontar o dedo quando necessário. Unir o tecido empresarial e industrial e fazer-lhes entender que poderão eles também beneficiar de maior autonomia para as respectivas regiões. No fundo, exigir o que é seu e que os seus impostos não acabem no sítio de sempre. É preciso exigir, debater e educar. Há uma gritante falta de conhecimento da realidade económica, social e demográfica do Norte de Portugal e da Galiza por parte dos respectivos poderes centrais. Nem Portugal é só fado, nem a Espanha é só flamenco e touros. Perceber as diferenças e, melhor, perceber como se poderia beneficiar dessas diferenças, traria maior competitividade e maior riqueza a todos.