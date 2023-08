Quizais sexa un síntoma de como vai evolucionando este país, que o escándalo que veu sacudir con máis forza, nestes últimos anos, os cimentos dun sistema futbolístico anquilosado e pouco transparente estea relacionado cunha agresión machista. O feminismo foi quen de sinalar que o rei fútbol está espido. Pero cómpre reflexionar, tamén, sobre que o que podrece eses cimentos non só é o machismo. Neste país, lamentablemente, coñecemos demasiados casos nos que corrupción e machismo ían no mesmo paquete.

O pasado domingo, cando vía ás xogadoras da selección española xogando ao primeiro toque, de maneira vistosa, sen apenas interrupcións innecesarias, a miña sensación era a de estar ante un fermoso espectáculo, a esencia do fútbol, do deporte mesmo. Eu non vou poñer nas mulleres a responsabilidade de levar o fútbol ao século XXI, porque, non nos enganemos, cando asistimos aos insultos racistas nas gradas, cando hai enfrontamentos violentos entre afeccións, ou cando a unha muller se lle ataca verbalmente por ser árbitra, a sensación é a de que o fútbol vai unhas décadas por detrás da sociedade. Sen embargo, cando dende o fútbol feminino se reivindican os dereitos LGTBI, fanse folgas para acadar un mínimo de dignidade salarial, ou, incluso, por esixir melloras profesionais no seu deporte varias xogadoras renunciaron a disputar a súa competición máis importante, o mundial, a miña sensación é a de que elas, as mulleres, están a marcar o camiño. O de Rubiales, hoxe, é o da porta.