Unha visita ao blogue oficial do movimento permite comprovar o perfil deste relato jacobino em chave cívica. Desfilam interessantes testemunhas individuais sem hierarquia aparente para enunciar o novo ideário com voz colectiva que a ninguém poda deixar indiferente. Ouçam como amostra a voz de Juan Antonio Cordero, professor da École Polytecnique de Paris e ensaísta: “Socialismo, cidadania, laicismo, republicanismo, igualdade e justiça social, emancipaçom e intransigência ante qualquer tentaçom integrista, identitária ou excludente. O Jacobino é a esquerda pendente em Espanha” Do mesmo teor iremos debulhando os demais a começar por J. F. Martin Seco, ex-secretário de Estado de Fazenda. Um coro bem afinado apto para mobilizar a um importante segmento de votantes aborrecidos do balbordo político e a descarnada luita polo poder. Sánchez e Feijó, Yolanda Díez e companhia, todos eles dispostos a deixarem a pele, esse insulso e gastado tropo retórico que ouvimos como quem ouve chover. Quem pode negar o alívio que infunde a dissonante voz jacobina como antídoto ao monótono fungar das homilias políticas quotidianas?

No mês de Junho deste mesmo ano seremos convocados a votar para os comícios europeus. Atrevo-me a augurar um certo êxito das candidaturas jacobinas que gozam da singular vantagem de surgirem imaculadas no espaço eleitoral saturado da impúdica exibiçom da incurável ferida narcisista por parte do independentismo catalám. O discurso transversal de amplo espectro que enfia o relato jacobino pode ser aliciante para muitos apesar da desvantagem da sua novidade e da mais que provável preteriçom por parte dos meios de comunicaçom amplamente alinhados com o hegemónico conservadorismo centralista.

É verosímil esperar que o boca a boca e a condiçom de inesperada novidade abençoe o projecto jacobino caso consiga perfurar o pacto de silêncio que vai tentar mantê-lo apartado da atençom pública. O seu papel revulsivo será bem-vindo para muitos votantes fartos do duopólio político de populares e socialistas. Menos êxito lhe auguro em espaços eleitorais com sólida implantaçom nacionalista como a Galiza, o País Basco e Catalunha onde a defesa da língua e a identidade próprias delimitam um espaço imune a arroutadas centralizadoras. O êxito das proclamas jacobinas pode encontrar embora terreno abonado nos territórios propensos a valorar os discursos recentralizadores, afiliados ao discurso reactivo e espanholista enunciado por vez primeira polo sevilhano Clavero Arévalo, catedrático e ministro para as Regions (1977-1979) e a Cultura (1979-1980). Um discurso paradigmático da ampla incompreensom que rodeia a manifesta pluralidade nacional constitutiva da democracia espanhola. O forte arraigo do discurso centralista do PP e o PSOE propicia o permanente atractivo de qualquer discurso centralizador.

Esperamos com interesse os resultados dos comícios europeus e a distribuiçom do voto jacobino. Oferecerá umha imagem actualizada do mapa da consciência nacionalitária através de Espanha e especialmente do apoio ao BNG de Ana Pontom. Há cousas difíceis de entender além do Padornelo, denominaçom esta, dito seja de passagem, genuinamente galega2 ainda que o monte aludido conte como samorano.

Notas

1 https://www.eljacobino.es/

2 https://arqueotoponimia.blogspot.com/2016/12/padernelo-padornelo-paderne.html