O sistema de elección da formación sanitaria especializada e a xestión micro na política

O modo de selección de especialidade médica anterior ao sistema MIR consistía en ter un amigo especialista que certificase a aptitude e ir buscar o título ao colexio médico

- No caso dos médicos hai persoas que dubidan entre varias opcións de especialización e o sistema anterior permitíalles variar a súas preferencias en función do que fose quedando tanto de especialidades como de lugar de formación, xa que non todos os hospitais e centros de saúde son iguais nin teñen o mesmo prestixio. En medicina de familia escóllese en dúas fases: primeiro, unidade docente, área sanitaria ou hospital e segundo, figura titora e centro de saúde.

Aquelas candidatas que teñen clara a especialidade desexada, que só queren unha opción e ademais contan cun número no que esperan satisfacer a súa demanda están menos preocupadas, aínda que é importante e resta ansiedade saber o que escolleron os anteriores a ti, pero aquelas que están nun número de orde que non lles garante a súa preferencia e poderían elixir entre varias opcións están inquietas e maldicindo ao Ministerio acotío. Non só é importante a especialidade, senón tamén o lugar de formación; quizais unha persoa prefira medicina interna ou oncoloxía en Barcelona ou Madrid, pero se están esgotadas en certos hospitais destas cidades quizais opte por cardioloxía na Coruña, por exemplo, se queda libre. Ao ter que decidir as súas preferencias nun único momento e sen información sobre as prazas que quedan libres, a elección resulta moito máis complexa.

O modo de selección de especialidade médica anterior ao sistema MIR (iníciase este nos anos setenta) consistía en ter un amigo especialista que certificase a aptitude e ir buscar o título ao colexio médico; chegou a haber médicos con 5 ou máis especialidades. O sistema MIR democratizou por completo a elección: fas un exame e, en función do resultado, escolles á vista de todos. Actualmente temos no sistema sanitario estudantes que contan cos mellores números no bacharelato e selectividade, e posteriormente as mellores puntuacións no exame MIR. Ningún médico nin xefe de servizo pode colocar a un familiar, todos teñen que gañalo. Pero todo isto está ameazado porque unha ministra do PSOE decide liquidala aludindo a unha suposta necesidade de modernización. Xa circulan rumores de que esta modificación faise para ‘colocar’ a certas persoas.

Cando non só os afectados senón todo o sector sanitario e docente está en contra dunha decisión hai que ser moi arrogante e politicamente incompetente para non parar, sentar, falar e, se é necesario, deixar os cambios para outro momento e avalialos de novo antes dun novo intento

Na política son importantes as liñas e orientacións globais de goberno, aínda que ás veces sexan difíciles de avaliar pola cidadanía, pero na microxestión a repercusión é directa nunha serie de persoas e calquera cambio debe ser xustificado e comunicado de modo comprensible se se quere que sexa asumido. Cando non só os afectados senón todo o sector sanitario e docente está en contra dunha decisión hai que ser moi arrogante e politicamente incompetente para non parar, sentarse, falar e, se é necesario, deixar os cambios para outro momento e avalialos de novo antes dun novo intento.

Non hai ninguén no PSOE que sexa capaz de trasladarlle as queixas do sector á Ministra? Parece que non. O partido líder da oposición, o PP, ten un comportamento falaz coa pandemia, un comportamento irresponsable e inxusto con Cataluña e acosa e intenta restarlle apoio social ao goberno por calquera medio. Son métodos impropios dun partido que aspira a gobernar, aínda que poden ser eficaces; o PSOE pode perder apoios por este motivo, pero non é comprensible que se meta el só en augas nas que pode afogar. Os cambios decididos, e non explicados, do sistema de elección de formación sanitaria especializada deixarán a pegada, o recordo, nos afectados e no sector dunha xestión nefasta. Para moitas das persoas que elixirán praza este xuño, esta etapa está resultando case tan dura e estresante como a preparación do exame. Non se sabe o que o Ministerio pode gañar, pero vese o que o PSOE probablemente perderá.