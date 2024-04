Á incessante voz do Sputnik silenciou qualquer referência à morte e posterior translado a Moscovo do cadáver de Navalny onde receberia multitudinária despedida que o Kremlin pretendeu afogar num significativo silêncio. O cadáver do infortunado dissidente foi declarado matéria reservada, alto secreto submetido à damnatio memoriae perpétua que espera aos dissidentes. O clamoroso silêncio do Sputnik acerca do acontecimento foi roto pouco depois para transmitir as provas conseguidas do envolvimento directo da OTAN na guerra de Ucránia sem que tal notícia obrigue a aludir de passo á inexplicada operaçom militar especial que entra já no terceiro ano.

Vem à memória a conhecida entrevista do intelectual socialista espanhol Fernando de los Ríos com Lenine em Moscovo em 1920, com os rescaldos da guerra civil russa vivos ainda. “¿Liberdade para quê?” espetou-lhe o dirigente soviético, “liberdade para ser livres” respondeu dignamente o deputado do PSOE. É preciso justificar a liberdade? Talvez si para povos que arrastam umha longa história de servilismo interiorizado.

A excentricidade secular da sociedade russa vem desafiada nessa breve resposta: liberdade para ser livres, um direito incompreensível em sociedades como a russa secularmente educadas na submissom ao czar e no desdém pola liberdade e o pluralismo., esse luxo europeu

O Sputnik nom descansa, a começo do mês de Março difundia a notícia da intençom do exército alemám de atacar a Ponte de Crimeia7. A reacçom do Ministério de Defesa alemám chegou de imediato. A informaçom difundida polo Sputnik, verídica, revelava umha lamentável filtraçom do canal de comunicaçom utilizado polo exército. Umha imprudente videoconferência interceptada através da plataforma pública WebEx em lugar da rede interna oficial ultra segura da Luftwaffe servira de porta de fuga8. O insone ouvido do Sputnik sempre atento à vida dos outros nunca pára.

