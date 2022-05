O valor da constancia. Crónica dunha sentenza a prol da lingua galega

No século das tecnoloxías máis inverosímiles, dos aparellos informáticos máis sofisticados, o Estado non podía garantir o uso do galego porque nas aplicacións non existía esa opción

Outra resposta importante veu dende a Dependencia Rexional de Recadación da AEAT: “A nivel informativo comunícolle que nas aplicacións corporativas de Recadación non hai posibilidade de que as comunicaciónns e notificacións se realicen en galego”.

Velaquí a nai do año! No século das tecnoloxías máis inverosímiles, dos aparellos informáticos máis sofisticados, o Estado non podía garantir o uso do galego (un dereito recoñecido non onte, senón hai 40 anos!) porque nas aplicacións non existía esa opción. A Constitución equipara as linguas cooficiais na nosa comunidade. Pro na práctica, na mesmísima realidade, ese dereito constitucional é papel mollado. Mágoa que disto se esquecesen os de Galicia Bilingüe nas súas célebres campañas apoiadas por medios de comunicación que agora obvian esta sentenza. Un despiste. Non fan mal.

A resposta que enviamos foi moi completa. Tanto que se extendía en 12 folios que expoñían as leis que amparaban o noso dereito pro tamén a relación de sentenzas xudiciais de distintos órganos que refrendaban a nosa postura. Realmente o traballo do meu compañeiro de fatigas foi extraordinario porque sen ter formación xurídica mergullouse no arquivo de varios tribunais, incluído o Supremo e o Constitucional. Ademais tamén incluímos a referencia á Carta europea de linguas rexionais ou minoritarias, ratificada no seu máximo nivel polo Goberno de Aznar no ano 2001.