Alcançar o vértice, ingressar no clube dos happy few, é a paixom insaciável dos adictos ao poder. Nom renuncies ao triunfo, atreve-te a competir sem te pôr limites, optimiza o teu capital humano, foge do perdedor, blinda-te da mediocridade, cultiva a tua madeira de líder, som aforismos predilectos da bíblia neoliberal do samurai empreendedor.

O ascético programa do samurai, leccionado em escolas de negócios e think tanks de amplo espectro1, poucas vezes conduz á ambicionada meta e muitas à farmacopeia dos ansiolíticos. O medo ao fracasso e o temor a ser assaltado a man armada acompanham de por vida ao adicto ao poder. Conheço triunfadores com panic room instalado no sótao do chalé familiar, inçado de câmaras de vídeo vigiláncia. O medo à enfermidade e à extorsom inesperada fam estragos entre os triunfadores. Os fugazes olimpos de golfe e iate servem mormente para se ufanar com desdém fingido ante os pares e tributar a devida homenagem aos consagrados.

E nom obstante, o elusivo vértice da fortuna é um espaço exíguo, fugaz lugar geométrico na interminável escalada pontuada por sucessivos acampamentos entulhados de aspirantes frustrados. A condiçom de aspirante é, com frequência, a estaçom definitiva.

O próprio Sheriff Maior da República Imperial exibe umha fortuna de apenas 3.100 milhons de dólares que empalidece ante à dos ricos de verdade. Em Espanha, sem ir mais longe, há nove fortunas superiores às de José Manuel Entrecanales, de Acciona, e de Víctor Grífols, da empresa homónima do IBEX 35, ambos empatados em 3.300 milhons de euros de património, por volta dos 3.700 milhons de dólares. O exibicionismo de celebrities de toda índole pouco tem a ver com a discreçom dos autênticos magnates, normalmente pouco dados a exibirem-se. Manter-se fora dos focos é um preceito de elementar prudência.

A génese das grandes fortunas coincide as mais das vezes com o desempenho de funçons directivas nalgumha corporaçom de primeira linha. Um posto destacado no IBEX 35, por exemplo, no caso de Espanha. Dispomos a este respeito do registo dos ingressos percebidos polos membros dos conselhos de administraçom das sociedades cotadas em Bolsa por imperativo da CNMV. O suplemento de negócios de El País2 publicava há pouco a listagem dos executivos melhor pagados das sociedades do IBEX 35 referidas a 2018 com 4.233.853 euros anuais de média: 79 vezes o salário médio de 53.882 euros anuais dos seus empregados, bastante generoso por sinal nestas selectas corporaçons.

As médias retributivas mascaram, como é natural, diferenças notáveis. A máxima retribuiçom de executivos do IBEX correspondia a Rafael Villaseca de Naturgy, (antiga Unión Fenosa) com 15.450.000 euros percebidos no ano; seguido de Pablo Isla, de Inditex, com 9.450.000. Vem ao caso assinalar que os ingressos do senhor Villaseca multiplicavam por 233 vezes a remuneraçom do empregado médio da sua companhia e os de Pablo Isla, 386 vezes. Há casos de maior polarizaçom retributiva ainda, o executivo melhor pagado de Prosegur cobrava 432 vezes o salário médio dos seus empregados. Seria aconselhável maior a atençom aos RR. HH. Como agora se di.

A generosidade retributiva com os executivos do IBEX 35 atenua-se notavelmente segundo descemos na escala corporativa. Por debaixo das 35 selectas sociedades do IBEX 35, situam-se 71 empresas adicionais que cotam em Bolsa fora do selecto índice. Neste segundo escalom, a retribuiçom média ao executivo melhor pagado reduz-se a 1.217.336 euros: 45 vezes superior aos 27.319 euros percebidos em média polos seus empregados.

Sentença o saber popular que o trabalho é a ocupaçom apenas apropriada para quem nom vale para outra cousa. A piada tem a sua miga. Os magnates nom precisam trabalhar para ver acrescentar o seu património embora costumem dar-lhe umha vista de olhos de vez em quando, mais por prazer de vê-lo crescer do que por desvelo requerido. Para isso estám já os infalíveis gerentes seleccionados por espertos caça talentos de reconhecida pontaria. Além do mais, boa parte do património — benefícios, alugueres imobiliários, etc — tende a crescer automaticamente, salvo tormentas transitórias que aliás podem ser amortecidas mediante técnicas de diversificaçom do portefólio de valores.

Foi notícia de destaque na imprensa espanhola os 1.626.200.000 euros que embolsará Amáncio Ortega em 2019 pola participaçom em Inditex, só em conceito de dividendos. A cifra multiplica sobejamente por 100 a sumptuosa retribuiçom de Rafael Villaseca de Naturgy. Convém nom perder de vista ainda em que o generoso dividendo percebido vai ser complementado no mesmo exercício pola corrente de rendas e mais-valias derivadas de alugueres e fundos de investimento. O valor gera valor por geraçom quase espontánea.

A revista Forbes, dedicada à avaliaçom contínua das grandes fortunas, nasceu por ironia do destino, em 1930, quatro meses depois do colapso de Wall Street no ano anterior. A sua listagem mundial de grandes fortunas em 2019 estava encabeçada por Jeff Bezos (Amazon), com 131 mil milhons de dólares, seguido por Bill Gates (Microsoft), com quase 100 m. m. e Warren Buffet (holding financeiro Berkshire Hathaway) com mais de 80 m. m. Seguem o francês Bernard Arnault (Moët Hennessy, Louis Vuitton, com 76 m. m., o mexicano Carlos Slim (Telecomunicaçons, com 64) e, na sexta posiçom, o discreto cidadao e galego de adopçom Amáncio Ortega com 62.700 milhons que em breve ficaram desactualizados.

Os olímpicos da fortuna propendem à filantropia e o mecenato. Chegados á cúspide dourada, aforrar para os sucessores dinásticos perde muito atractivo enquanto o ganham os ritos de passo ao céu laico da posterioridade. Nom é outro o motivo que inspirou Bill e Melinda Gates para lançarem com Warren Buffet a plataforma Compromisso de Doaçom, Giving Pledge, em 2010. O exemplo nom demorou em atrair 75 potentes emuladores numha espiral virtuosa que disque vai caminho de arrecadar 600 milhares de milhons de dólares. Nom falta quem critique a libérrima eleiçom do destino dos legados por parte dos doadores. O falar nom tem cancelas e o ofício de conselheiro áulico sempre foi bem cotado e mesmo deu lugar a umha escola económica em Espanha, a dos arbitristas.

A prevalência da generosidade altruísta frente ao chamado do sangue merece geral aplauso. ¡Abraçai-vos milhons num beijo universal! cantou Beethoven na sua novena para honrar a humanidade fraternal. Ao invés da linhagem luterana, a romana tem pouco apreço por estes alardes de beneficência genérica. A raiz da diferença estriba na teologia, concretamente na doutrina da predestinaçom. O preceito de frugalidade em vida e de devoluçom dos talentos evangélicos na hora da morte é prenda de justificaçom frente à remissom de culpas mediante preces administradas pola sede apostólica romana da latinidade. Fazer contas frente à consciência ou frente ao confessionário é o dilema salvífico.

A declaraçom de últimas vontades sobre o destino do património possuído é um retrato póstumo para a posterioridade. Schopenhauer, aplicado aforrador e implacável filósofo, julgava absurdo entesourar em demasia dado o limitado horizonte temporal que nos cabe. Sobre a cobiça, como sobre a fama, opinava sensatamente que, a semelhança da água salgada, quanto mais um bebe mais sede dá.