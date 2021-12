Ómicron e terceira dose

Se os deputados do PP, Vox e Cs non se ausentasen da comisión, e os deputados do resto dos partidos estivesen preocupados por preguntar por temas que afectan aos cidadáns, en lugar de querer convencernos de que as administracións máis incompetentes na xestión da pandemia foron as da cor oposta ao seu; preguntarían a María Jesús Lamas, directora da Axencia Española do Medicamento e a outros comparecentes algo que xa todos sabemos -que todas as vacinas aprobadas pola Axencia Europea do Medicamento e recomendadas pola OMS son todas igual de efectivas no combate do virus e que todas teñen estándares de seguridade similares-, para que constase no diario de sesións do Congreso.