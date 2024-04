Orquestra Bravú Xangai : Os saxofóns de Occidente

Esta forza centrífuga no formal nada ten que ver cos excesos da monotonía globalizadora de boa parte da música actual e a súa proposta nunca chega a desencaixar a roda do eixo identitario, comunitario e trouleiro -a festa somos nós- no que abrollou o proxecto

Con todo, non é a Orquestra Bravú Xangai “a banda de”, nen moito menos. É obvio que a enerxía do noso querido ciclón de forza 7 de Monte Alto enchoupa cada un dos sucos do disco pero o resultado no seu conxunto non deixa de ser absolutamente coral. Unha sinfonía onde cada integrante do combo aporta un anaco do seu propio ADN. A pluralidade de estilos e de temáticas, de instrumentos e de voces, pintan unha policromía dunha complexidade imposible de abarcar por unha soa mente por moi arroutada e pangalaica que sexa. Esta infinda riqueza materialízase nunha lista interminable de estilos que fan do longuísimo -18 temas- Os Saxofóns de Occidente un amplo catálogo de músicas contemporáneas ao que tecnicamente poucas bandas poden aspirar: do canto de taberna do Alalá do Sol á rumba catalana de Dous quereres, do punk ramoniano de Matadoiro á cumbia batuqueira da Grelocúmbia, do -moi moi moi Boedista- bolero de Orçám ao ateniense rebético de Για σένα μαυρομάτα. Unha travesía musical case planetaria que non distingue altitudes nen lonxitudes nunha aventura que tanto nos pode lanzar en paracaídas nos Cárpatos da Fanfare Ciocârlia coma nos Balcáns da No Smoking Orchestra de Emir Kusturica ou desembarcar no mar das Caraíbas dos Skatalites e Desmond Dekker.