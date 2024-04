2. O proxecto de ALTRI foi aprobado como proxecto industrial estratéxico (PIE) polo Parlamento Galego primeiro, coa unanimidade dos tres grupos políticos representados nel, e logo polo Consello da Xunta de Galicia o 29 de decembro do ano 2022. Aínda que algúns políticos agora se desmarquen do seu apoio ou queiran negalo a realidade é que ese trámite foi consensual no parlamento galego, outros continúan a apoialo por comenencia política, e outros aplican a ideoloxía galaica do “Deus é bo e o demo non é malo”. Este efecto de división social e política vai ter un custo que teremos que avaliar detidamente durante o conflito. Polo tanto rómpese a idea estereotipada dos galegos mansos, conservadores e obedientes (“Mexan por nós e dicimos que chove!”), non é certo.

3- O proxecto de ALTRI en Palas de Rei non é unha “industria de fibra téxtil a base de celulosa e as súas infraestruturas asociadas”, senón que as actividades previstas no proxecto en exposición pública son: “Actividade CNAE: 1711 Fabricación de pasta papeleira; 2060 Fabricación de fibras artificiais e sintéticas” (ver DOGA nº 45, 4 de marzo de 2024). É dicir, que o proxecto é unha celulosa (con 4 veces a extensión superficial e 10 veces a produción da “biofábrica” de ENCE-Pontevedra), a instalar nunha superficie de 360 hectáreas e cunha produción prevista de pasta de papel de 400.000 toneladas/ano e de 200.000 de lyocel (fibra téxtil). A pasta de papel será destinada a exportación (Portugal, EE.UU, China e Alemaña principalmente) e a fibra téxtil ás empresas de tecidos galegas, que aínda non asumiron calquera compromiso co proxecto de ALTRI. No caso de Inditex, esta empresa chegou a un acordo cunha fábrica finlandesa que produce de modo ecolóxico fibra téxtil. Por outro lado, ALTRI non ten unha patente europea para produción de lyocel como así teñen outros proxectos verdadeiramente ecolóxicos, sostibles e de economía circular en Austria e Finlandia, por exemplo. ALTRI tampouco ten un mercado interno favorable que feche o ciclo produtivo téxtil aquí na Galiza polo que a previsión é a exportación internacional dos seus produtos, que é o que fai e sabe facer en Portugal, coa conseguinte contradición do transporte non ecolóxico e mobilidade contraria aos ODS (Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable da ONU) esixidos pola Unión Europea e os fondos Next Generation. O discurso “oficial” de ALTRI (selos, sustentabilidade...) esconde unha realidade que se reflexa nos informes técnicos e de impacto ambiental analizados por nós e por outros catedráticos das universidades galegas e portuguesas (Ver: proxecto e informe de impacto ambiental).