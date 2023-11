Os negros (a emigración galega no tango riopratense)

A maioría dos escravos negros que chegaron ao Río da Prata viñan dos territorios africanos de Angola, Congo e Guinea e por iso a súa lingua era do grupo bantú. Moitas das palabras que se usan na lingua riopratense son de raíz kimbundu (bantú) como por exemplo: batuque, cachimba, catanga, catinga, dengue, malambo, Mandinga, milonga, mucama ou quilombo. Os escravos e logo os libertos tiveron que organizarse para intentar a conservación da súa identidade e foi así que artellaron a súa vida arredor da súa nación ou comunidade de orixe que tiña as súas propias autoridades para a celebración, encuberta, das festas e rituais relixiosos. Cada nación ou grupo étnico tiña o seu local social no que sempre en coincidencia coas celebracións católicas realizaban as súas danzas. O trasplante forzado a un novo hábitat (urbano) no que os seus costumes están perseguidos fixo que manter a súa cultura propia fose a única forma de sobrevivir nun medio hostil. As tradicionais festas católicas do Nadal e Ano Novo e Reis foron aproveitadas para facer as súas celebracións. O nome destas reunións era o candombe que logo permaneceu soamente para a denominación da danza.

O musicólogo uruguaio Lauro Ayestarán considera que o candombe-danza é unha rica “pantomima coreográfica” xa que estamos diante dunha danza aculturada pola similitude das figuras en relación coa contradanza europea. O antropólogo uruguaio Danilo Antón afirma que os bailes dos escravos eran moito máis que simples movimentos, eran cerimonias relixiosas que comezaron a desenvolverse a finais do século XVIII en semellanza ao candomblé e umbanda do Brasil e as santerías de Cuba e o vudú de Haití. Nas celebracións dos negros riopratenses participaban grupos de varias nacións xa que os traficantes facían unha moi noxenta desfeita separando a familias e membros dunha mesma etnia. Os lugares de xuntanza foron chamados “os tangos dos negros” e por suposto que a palabra “tango” tiña un claro contido pexorativo.