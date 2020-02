Outra ocorrencia de Feijóo para seguir desmantelando o sistema sanitario en Galicia

Gastaron 17,5 millóns de euros en impresoras novas que non se necesitaban e que ninguén pedíu (ou si, pero non eran máis importantes que o persoal); gastaron 3,5 millóns de euros en sillóns para os profesionais que non se necesitaban (ou si) e ninguén pediu; gastaron 40 millóns de euros en cambiar as fiestras do edificio de San Caetano da Xunta... E non teñen cartos para humanizar os centros de saúde con persoal, algo que todos e todas pedimos dende hai moitos anos e do que nunca se nos fixo caso.

Este persoal podería facer atención continuada, que non se bloqueasen as axendas, lograr que non te atenda hoxe un profesional e mañá outro ouque non se contrate en precario aos substitutos (que por iso marchan a outros lugares onde os traten con dignidade e de acordo ao seu nivel de especialización). Se humanizar un centro de saúde, supón poñer madeira nos espazos de Pediatría (xa van comenzar e con orzamento propio para isto) a pregunta que nos facemos é a quen llelo compran? Inebitablemente será a algún amiguiño do PP. E outra pregunta importante: por que a Consellaría de Sanidade e o señor Feijóo non lle fan caso aos profesionais que están traballando no novo modelo de Atención Primaria? A que se quere beneficiar coa deterioración do sistema?

É unha verdadeira pena que os xestores do sistema sanitario público en Galicia teñan tan pouca humanidade coas necesidades reais dos cidadáns e cidadás. A sanidade pública en Galicia, un ben tan prezado e que tanto custou conseguir, non pode ser demolida por uns xestores que pensan en todo menos na cidadanía.