Outra ONU é posible?

A ONU evolucionou, certo, en comparanza co seu esquema orixinal, pero o núcleo da súa estrutura segue estancado. Hai procesos que, en teoría, non deberían resultar problemáticos como engadir á rotación rexional en determinados cargos a rotación de xénero (só 4 dos 78 presidentes da asemblea xeral foron mulleres). Pero a posibilidade de introducir cambios no Consello de Seguridade segue a ser remota.

A ONU non pode seguir instalada por mais tempo nun sistema internacional centrado moi prioritariamente aínda nos estados

Se a ONU non quere debilitarse nun momento crítico do debate sobre a abordaxe das fendas na gobernanza global, ten que encarar de vez esa reforma, longo tempo demorada. En relación ao Consello só se fixo unha vez, en 1965, cando o número de membros pasou de 11 a 15. E debera facelo no marco dunha reflexión que contemple non só os cambios na xeopolítica global senón tamén na propia sociedade internacional. E aí, o principal dato, é a emerxencia, como actores destacados, da sociedade civil e os suxeitos non estatais.

A democratización do sistema internacional pasa, necesariamente, por aquí, como tamén no eido estatal, a democratización da política exterior pasa por incorporar nela as entidades subestatais e a propia sociedade. Ese G193 que é a ONU non pode seguir instalado por mais tempo nun sistema internacional centrado moi prioritariamente aínda nos estados. Reformarse e abrirse ou perder o paso. Sen dúbida, será un dos dilemas dese Cumio do Futuro que se prepara para 2024.