Noutros estados, non menos capitalistas ca este, as traballadoras por conta propia só cotizan se facturan e importes moito menores ca os nosos. O dato significativo é que unha autónoma con ingresos de 700€ mensuais, en Portugal pagaría 20€, no Reino Unido 14,68€ e en Francia 101,50€, mentres que aquí son case 235€

Esa fórmula é aquí unha vella vindicación que en 2023 nos comunicaron acadada: o teórico sistema de cotización por ingresos entraba en vigor. A alegría durou pouco. Na práctica, as cotas seguen a ser elevadas, e obrigadas tanto os meses que facturemos coma os que non. Anótese que facturar e cobrar non son sinónimos e, moito menos, actos simultáneos. Isto é o que as nosas gobernantes coñecen do sistema: pensan que facturación é o mesmo ca rendemento. Ben se ve que a ministra Díaz sabe abondo de sindicalismo, mais pouco da nosa realidade.

Fago a conta: unha autónoma que facture 700 euros ao mes, logo de pagar os case 235 de seguridade social disporá de 465 para sufragar os gastos fixos (xestoría, teléfono, internet...), moverse para traballar e investir nos seus proxectos. Cabe supoñer que pretenderá comer, ter un teito, asearse... e pode que precise unhas gafas, ou ir á clínica dental. Aquí a lóxica do SMI nin está nin se lle agarda. É posible que o propio estado lle embargue os ingresos se non paga unha cota, cobrándolle despois o IVE como se o tivese recibido.

Ante este razoamento, alguén me dixo unha vez que daquela, se cadra o negocio da autónoma non é viable. Non llo discuto. Pero resulta que o “emprendemento” non é instantáneo nin máxico. Que poñer en marcha un proxecto precisa investimento e tempo. Que as tarifas planas na cotización case nunca achegan os prazos precisos, e segue a haber que pagar, por pouco que sexa ao comezo, mentres non se factura. Esas tarifas planas empezan en 80€ para non societarias, as das societarias en 315€. Claro. Se estás a pagar por traballar malia que non ingreses, a conta torna inviable.

Anunciou onte a ministra Saiz que abren mesa de diálogo coas autónomas para explicarnos o asunto. Tamén, que pretenden facilitar que a xente poida traballar estando de baixa. A cousa avanza cal bóla de neve. Por iso penso que, se cadra, ten sentido que a xente nova se afaga a pagar por entrevistas de traballo, a vivir en nove metros cadrados coa cama sobre o inodoro e inxerir calorías en cadeas de comida lixo ou procedentes de alimentos recuperados nos colectores dos supermercados, mentres consomen cultura pirateada, moda rápida e fake news. É un bo adestramento para o lles vén acto seguido. E, de seguro, axiña terá un nome inspirador. En inglés, por suposto.